İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkelerin Öğrencilerine Staj İmkanı

İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) üyesi ülkeler arasında başlatılan ve gençlerinin başka bir İTT üyesi ülkede staj yapmasına imkan sağlayan Uluslararası Staj Programı (OIC Intern) Eskişehir
'de tanıtıldı.
BEBKA tarafından düzenlenen ve Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, İİT'ye üye ülkelerin vatandaşı 30 yaşın altındaki lisans (en az 3. sınıf), yüksek lisans, doktora öğrencisi gençlere yönelik, 30-90 gün arasında staj imkanları ele alındı.
İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Anadolu, Eskişehir Osmangazi
ve Eskişehir Teknik üniversitelerinin rektör yardımcıları, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader ve BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ile sanayicilerin katıldığı toplantıda, başlangıç aşamasındaki proje kapsamında yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.
SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, İTT üyesi ülkelerden 100 binden fazla yabancı uyruklu öğrencinin Türkiye
'de eğitim gördüğünü belirterek, bu öğrencilere eğitim süresince program kapsamında destek verildiğini kaydetti.
Kulaklıkaya, eğitim süreci sonrasında ise öğrencilerin staj yaptıkları Türk firmalarında kalmaları veya ülkelerine dönmeleri halinde Türk firmaları ile kontaklarını sürdürmeleri yönünde yapılanları ifade etti.
ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ise sanayicilerin ihracatı arttırmak istediğini belirterek, şöyle konuştu:
"Burada eğitim gören öğrenciler ise bizler için önemli. İslam ülkeleri bizler için büyük bir pazar. Afrika
pazarı bizler için önemli ülkeler. Mal satabilmemiz için onların dillerinde konuşmamız gerekiyor. Ben bu anlamda önemsiyorum. Öğrencilerin şirketlerde bulunması bizlere büyük artı katacaktır. Bu İslam ülkeleri olsun Avrupa
ülkeleri olsun. Sanayiciler için çıktı nasıl olur, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Firmalarımızda staj yapacak öğrencilerin de öğrenimlerini tamamladıktan sonra firmalarımızda kalması veya kendi ülkelerine dönerek orada bizlere kontak sağlamaları, sektörlerimizi bilmeleri adına oldukça önemli."
BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim de "Yabancı öğrencilerin Türkiye sosyolojisi ve ekonomik yapısına entegre edilmesi anlamında geliştirilen bu proje İİT üyesi ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini daha arttırmaya yönelik bir fırsattır. Yabancı öğrencilerin teoride öğrendikleri bilgileri firmaların bünyelerinde staj yaparak pratiğe dökmeleri anlamında oldukça önemli." diye konuştu.
Toplantı sonunda, bilgilendirmeye katılan üniversiteler ile firmalarında yabancı öğrencilere staj imkanı sunabilecek sanayicilerin iletişim bilgilerinin alınarak, proje yetkililerine aktarılmasına karar verildi.
SESRIC Genel Direktörü Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile SESRIC temsilcilerinden oluşan heyet toplantıdan önce Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
'ı da makamında ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Eskişehir,İslam İşbirliği Teşkilatı
Kaynak: AA