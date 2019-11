İslam Kalkınma Bankası Türkiye'de çeşitli anlaşmalar imzaladı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptı, hem kredi hem de sigorta desteği sunacak." dedi.Pekcan, İslam Kalkınma Bankası'nın Türkiye 'deki paydaşlarıyla gerçekleştirdiği imza töreninde yaptığı konuşmada, İslam ülkelerini bir arada olduğunu görmenin çok güzel olduğunu ifade ederek, her platformda güç birliği yapılması gerektiğini belirtti.Pekcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla Türkiye'nin 4 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şunları söyledi:"Biz İslam ülkelerini yanımızda görmek istiyoruz. İslam Kalkınma Bankası her zaman yanımızda oldu. Küresel ticaret ve yatırım finansmanının en önemli aktörlerinden olan İslam Kalkınma Bankası ile Türkiye'nin en değerli finansal kurumlarından biri olan Eximbank'ın iş birliği anlaşmasına şahitlik yapacağız. Bu da desteklerin bir adımı... Zaten sürekli olarak kendileriyle iş birliği yapıyoruz. Türkiye, küresel ekonominin en dinamik ekonomilerinden birisi. Dış ticaret portföyü çok geniş."Pekcan, bütün dünyada Türk ürünlerine rastlanabileceğini, bu ürünlerin kalite ve fiyat olarak rekabetçi olduğunu aktararak, "İhracatçılarımız için de Eximbank'ın rolü çok büyük. Türkiye'deki ihracat kredilerinin yüzde 53'ü tek başına Eximbank tarafından finanse edilmiş durumda. Bu sene 10'uncu ayın sonuna kadar gerek kredi gerek sigorta olarak 36,3 milyar dolar ihracat kredi finansmanı sağlamışız. Bundan sonra müteahhitlerimize yönelik sigorta paketlerini daha çok artırmak için devam edeceğiz." şeklinde konuştu.KOBİ oranına önem verdiklerini ifade eden Pekcan, "Eximbank'ın içindeki KOBİ oranını yüzde 60'lardan yüzde 73'lere taşıdık. Eximbank desteklerinden yararlanan firma sayısını 10 binlerden 12 bin 500'e taşıyoruz inşallah..." dedi.Pekcan, İslam Kalkınma Bankası ile Türk Eximbank arasındaki mutabakat zaptının hem kredi hem de sigorta desteği sunacağını vurgulayarak, Türkiye'nin İslam Kalkınma Bankası'ndan en fazla kredi kullanan dördüncü ülke olduğunu söyledi.Aktif krediler sıralamasında 1,9 milyar dolar ile Türkiye'nin birinci sırada yer aldığını ifade eden Pekcan, "Ayrıca bizim Kamerun, Senegal gibi 3. ülkelerde müteahhit firmalarımızın aldığı işlere Eximbank'ın verdiği kredilere İslam Kalkınma Bankası ve yan kuruluşları garantör olmuş durumdalar." dedi.- "4 bin 100 kilometre yeni demir yolu yapım çalışmamız bulunuyor"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da her zaman küresel zorlukların üstesinden gelmek için çok taraflı iş birliğine ihtiyaç olduğuna inandıklarını söyledi.İslami finans modelinin Müslüman ülkelerin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Büyük kalkınma projelerini finanse etmek ve sosyoekonomik gelişmeyi teşvik etmek için başarılı ortaklarımızı daha da ileriye taşıma isteğimizi ifade etmek istiyorum. Özellikle son 5 yıllık süreçte Türkiye'ye İslam Kalkınma Bankası tarafından verilen finansmanın yakaladığı ivmeden memnuniyet duyuyoruz. Sağlıktan eğitime, ticaretten enerjiye pek çok sektörde İslam Kalkınma Bankası'nın finansmanını görüyoruz. Ulaştırma sektöründeki İslam Kalkınma Bankası'nın finansmanı da bizim için çok önemli.Özellikle Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi için temin edilen 174 milyon avro, TCDD'nin elektrikli lokomotif üretimi için aldığımız 275 milyon dolar, bugün burada imza törenini gerçekleştireceğimiz çok yüksek hızlı tren setlerinin tedariki için sağlanan 312 milyon avro, demir yolu taşımacılığının geliştirilmesi için çok önemsediğimiz finans kaynaklarıdır. Temin edeceğimiz 10 adet çok yüksek hızlı tren setinin ilkini Şubat 2020 itibarıyla ticari işletmeye başlatmayı amaçlıyoruz."Turhan, 12 bin 800 kilometre demir yolu ağı bulunduğunu, 1213 kilometresini YHT hatlarının oluşturduğunu aktararak, "Şehirlerimiz arasındaki mesafeleri kısaltmak ve insan hayatını kolaylaştırmak amacıyla 1900 kilometre YHT, 1800 kilometre hızlı tren (HT) ve 400 kilometre de konvansiyonel olmak üzere toplam 4 bin 100 kilometre yeni demir yolu yapım çalışmamız bulunuyor." dedi.Bakanlığın izlediği demir yolu politikalarıyla 2023 yılında 42 ilde YHT ve HT hattının geçmesini, ülke nüfusunun yüzde 77'sinin YHT ve HT ile buluşturulmasını planladıklarını belirten Turhan, söz konusu yatırımlar kapsamında İslam Kalkınma Bankası ile çalışmalar yapılabileceğini anlattı."İslam Kalkınma Bankası, Türk ihracatçıları ve KOBİ'lere destek vermeye devam edecek"İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ise İslam Kalkınma Bankası'nın, Türkiye'de ekonomik ve sosyal altyapı, özel sektör gelişimi ve İslami finansı desteklemek için elinden geleni yaptığını belirterek, İslam Kalkınma Bankası'nın, ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için toplam 11,6 milyar dolarlık finansmanı onayladığını bildirdi.Hajjar, İslam Kalkınma Bankası Grubu'nun Türk Eximbank aracılığıyla Türk ihracatçıları ve KOBİ'lere destek vermeye devam edeceğini aktararak, şunları kaydetti:"Uluslararası İslami Ticaret Finans Kuruluşu (ITFC), kuruluşundan bu yana ülke için 4,2 milyar dolarlık toplam ticaret finansmanını onayladı. ITFC'nin Türk Eximbank'a verdiği destekten, çoğu KOBİ olmak üzere, yaklaşık 90 bin çalışanı olan ve demir çelik, otomotiv, kimya ve tekstil gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 440 Türk özel sektör şirketi faydalandı. İslam Kalkınma Bankası'na bağlı İhracat Kredisi ve Yatırımların Sigortası Kuruluşu (ICIEC), Türk ihracatçıların küresel pazarlara erişimini ve buralara ulaşmalarını kolaylaştırıyor."ICIEC'in Türkiye için sigortalanmış işinin 6,8 milyar dolarlık değere ulaştığını bildiren Hajjar, bu desteğin ülkede istihdam yaratılmasına ve ihracat kapasitesinin artırılmasına katkı sağladığını dile getirdi.İslam Kalkınma Bankası, Türkiye'deki paydaşlarıyla imza töreni gerçekleştirdi. Törene, Türk Eximbank, İller Bankası, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay'ın temsilcileri katılarak çeşitli anlaşmalar imzaladı.