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İslam karşıtı İngiliz, mahkum edildiği tazminatı ödeyebilmek için evini sattı

İngiltere'de aşırı sağcı ve İslam karşıtı Katie Hopkins, hakkında açılan tazminat davasını kaybettikten sonra tazminatı ödeyebilmek için evini satıp kiralık bir eve taşındığını söyledi.

18.11.2019 19:38 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:38İslam karşıtı İngiliz, mahkum edildiği tazminatı ödeyebilmek için evini sattı
İngiltere'de aşırı sağcı ve İslam karşıtı Katie Hopkins, hakkında açılan tazminat davasını kaybettikten sonra tazminatı ödeyebilmek için evini satıp kiralık bir eve taşındığını söyledi.
Hopkins, İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, Akdeniz'i botlarla geçen göçmenleri "hamam böceklerine" benzetmesi veya göçmenlerin Avrupa kıyılarına ulaşmasını engellemek için silah kullanılması gerektiği yönündeki ifadelerinin kariyerine mal olduğunu dile getirdi.
Tepki çeken açıklamaları nedeniyle köşe yazarlığı ve radyo programcılığı görevlerine son verillen Hopkins, ayrıca yazar Jack Monroe'nun açtığı dava nedeniyle de finansal olarak zor duruma düştüğünü söyledi.
Monroe'u bir savaş anıtına yönelik saldırıyı desteklemekle suçlayan ancak yazarın açtığı tazminat davasını kaybeden Hopkins, "2018'de 500 bin sterlinin (3 milyon 714 bin TL) üzerindeki yasal bir faturayı ödemek için evimi 950 bin sterline (7 milyon 50 bin TL) satmak zorunda kaldım." dedi.
Şimdi eşi ve üç çocuğuyla kiralık bir evde yaşadığını belirten aşırı sağcı İngiliz, finansal olarak en büyük pişmanlığının bir göçmen derneğine 5 bin sterlin yardım yapma karşılığında davanın geri çekilmesi yönündeki teklifi reddetmesi olduğunu söyledi.
Monroe, Hopkins'in açıklamalarının ardından Twitter hesabından "Kimsenin çöküşünden sevinç duymuyorum. Böyle bir şey kaba ve çirkin. Sadece üzgün olduğunu söylemek zorundaydı, bunu yapmadı ve bunun bedelini çok pahalıya ödedi. " paylaşımını yaptı.

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Kaynak: AA

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