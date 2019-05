"İslam konusunda kendimi bir bebek gibi hissediyorum" (1) - İSTANBUL

Kaynak: AA

AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - AHMET ESAD ŞANİ - Türkiye 'de İslam diniyle tanışan Amerikalı şarkıcı Della Miles, bütün güzel şeyler gibi İslamiyet'in etrafını çevirdiğini belirterek, "Şu an benim için her şey yeni. İslam konusunda kendimi bir bebek gibi hissediyorum. Çünkü her gün öğrenecek bir şeyler ve yürüyecek uzun bir yolum var." dedi.Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney Houston 'ın vokalistliğini de yapan Miles, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugüne kadar birçok ülkeyi gezdiğini, fakat en beğendiği yerin Türkiye olduğunu dile getirdi.Ünlü sanatçı, İstanbul 'un inanılmaz güzellikte bir şehir olduğuna vurgu yaparak, Türk kültürünü daha iyi yaşamak ve insanlarla buluşmak için her fırsatta İstanbul'a gelmeye çalıştığını ifade etti."Böyle güzel bir ülkeniz olduğu için çok şanslısınız." diyen Miles, "Dışarıda olup bitenin önemi yok. Ben bir siyasetçi değilim. Birbirinize sımsıkı sarılın. Kendinizi ve geleneklerinizi koruyun. Avrupa 'da ya da Türkiye'de, nerede olursam olayım, geleneklerimi kaybetmedim, koruyorum. Sadece diyorum ki birbirinizi sımsıkı tutun ve sevin." diye konuştu."Davranışlar kelimelerden yüksek sesle konuşuyor"Kısa bir süre önce Türkiye'de Müslüman olma kararı alan Miles, İslamiyet ile ilgili birçok şeyi Türkiye'de öğrendiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:"Bendeki durum 'Hadi Türkiye'ye gideyim ve Müslüman olayım' gibi bir şey değildi. Bütün güzel şeylerde olduğu gibi (İslamiyet) etrafımı çevirdi. Dünyanın neresinde olursanız olun, çok sayıda muhteşem şey yaşadığınızda onu yapmanız gerektiğine inanırsınız. Benim yaptığım da buydu. Müslümanlık deneyimini burada çok güçlü buldum. Neden başka bir yere gideyim ki?"Della Miles, ABD 'de yaşayan Müslümanlar arasında da çokça vakit geçirdiğini ancak Türkiye'de öğrendiklerinin ardından İslam dinini seçtiğini aktararak, "Bence İslam beni seçti. Çünkü bu ülkede çok zaman geçirdim. Burada din hakkında birçok şey öğrendim ve (İslam'ı seçmenin) gerekli olduğunu hissettim." değerlendirmesinde bulundu.Türk ve Müslüman arkadaşlarıyla konuştuğunda sürekli bir şeyler öğrendiğini kaydeden sanatçı, "Her zaman söylüyorum kitap (Kuran-ı Kerim) mükemmel fakat davranışlar kelimelerden daha yüksek sesle konuşuyor." ifadelerini kullandı."Anladım ki bu yolda yürümek lazım"Della Miles, İslam ile ilgili her şeyin kendisi için çok yeni olduğunu ve Müslüman olduktan sonra çok fazla şey öğrendiğini dile getirerek, şunları söyledi:"Şu an benim için her şey yeni. İslam konusunda kendimi bir bebek gibi hissediyorum. Çünkü her gün öğrenecek bir şeyler ve yürüyecek uzun bir yolum var. Çevremdeki insanlardan öğrenmeyi umuyorum. Bakın ne kadar güzel gülümsüyorlar. Bütün bunlar buradayken beni etkiliyor."Kuran-ı Kerim'de aileye, komşuya, arkadaşa iyi davranmayı tavsiye eden ayetler olduğuna ve Türk insanının da bunu uyguladığına dikkati çeken sanatçı, "Belki kim olduğumu bilmiyorlar fakat bir bakış bile insanı huzurlu hissettirmeye yetiyor. Benim inandığım gerçek Müslüman işte bu. Sadece kitabı okuyan ve hiçbir şey yapmadan bunu göstermeden 'Ben Müslümanım' diyen değil. Anlatmak istediğim şey bu." dedi.Miles, Türkiye'ye ilk geldiği günden itibaren İslam dinini öğrenmeye başladığını sözlerine ekleyerek, şu bilgileri verdi:"Öğrendiğimin farkında değildim. İnsanların davranışlarını gördüm ve 'Kur'an-ı Kerim'in dediği bu.' dedim. Sonra bütün parçaları bir araya getirmeye başladım ve anladım ki bu yolda yürümek lazım. Sadece kitabı okumakla ilgili birşey değil. Biliyorum herkes böyle değil tabii ama Müslüman bir komşunuza gidip birşey istediğinizde, ihtiyacı olana el uzatıyorlar. Müslüman olmaktan kast ettiğim bu.""Mazlumları desteklemek için kendimi sorumlu hissediyorum" Filistin 'de yaşanan drama sessiz kalmayarak sosyal medyada paylaşımlarda bulunan ünlü sanatçı, haksızlık karşısında sanatçıların bir duruş sergilemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Kim bir dram görürse, bu duruşu sergilemeli. Ben bir insan olarak mazlumları desteklemek için kendimi sorumlu hissediyorum. Bu bizim yapmamız gereken bir şey." değerlendirmesinde bulundu.Başarılı sanatçı, herkesin mazlumları desteklemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bir araya gelmemiz ve baskıya maruz kalanları desteklememiz lazım. Bu kadar basit." diye konuştu.Filistin'e hiç gitmediğini ancak orada konser vermek istediğini aktaran Miles, "Biz insanız ve bence müzik insanlara güç veriyor, iyi hissettiriyor. Oraya gitmek isterim. Benim sayemde insanların yüzünde gülümseme belirecekse ben açığım, yaparım." ifadelerini kullandı.Sanatçı, özellikle Türkiye'deki konserlerinin ödemelerinde Türk lirasını tercih ettiğine dikkati çekerek, her ülkenin kendi para birimiyle iş yapmasının güzel olduğunu sözlerine ekledi.Della Miles?ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya gelen Milles, Los Angeles 'a giderek reklam müzikleri seslendirdi ve albüm kayıtları yaptı. Miles, Michael Jackson'ın yapımcılığını üstlendiği "Sisterella" isimli müzikalde başrolü canlandırdı.Whitney Houston'ın 1997-2001 yılları arasında vokalistliğini yapan şarkıcı, daha sonra kendi şarkılarını seslendirmeye başladı.American Lulu Opera'da başrol oynayan, Hope müzikalinde Michele Obama 'yı canlandıran ve pek çok projede yer alan ünlü şarkıcı, Türkiye'de de Müslüm Gürses Zeki Müren için hazırlanan anma albümlerinde yer aldı, Murat Kekilli 'nin " Gümüş Teller" albümündeki "Git" şarkısına eşlik etti. Muğla 'da ev alarak yılın bir kısmını burada geçirmeye başlayan sanatçı, down sendromlu çocukları ziyareti esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile bir süre sohbet etmişti.Türkçe öğrenmeye başlayan, çeşitli televizyon programlarına konuk olan ünlü sanatçı, konserlerinin yanı sıra katıldığı çeşitli etkinliklerde de yoğun ilgi görüyor.