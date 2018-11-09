İslam Medeniyetinin Ana Dili Arapça'dır" - Kırklareli

Uludağ Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara
, "İslam medeniyetinin ana dili Arapça'dır. Bununla birlikte ise iki ana dili daha vardır, onlar da Farsça ve Türkçedir. Avrupalılar bile bir dönem oturmuşlar Arapça'yı öğrenmişler." dedi.
Kara, Kırklareli
Üniversitesi İlahiyat Fakültesince Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Tasavvuf Kültürü ve Medeniyetimiz" konferansında yaptığı konuşmada, medeniyetlerin insanoğlunun yer yüzünde kurduğu en büyük organizasyon olduğunu söyledi.
Medeniyetin birçok devleti ve imparatorluğu içine alabileceğini belirten Kara, İslam medeniyetinin de birçok devleti çatısı altına alabileceğini ifade etti.
Bütün medeniyetlerin üç ayağının olduğunu aktaran Kara, bunlardan birincisinin ilim ve irfan, ikincisinin fikir ve felsefe, üçüncüsünün ise güzel sanatlar olduğunu dile getirdi.
Tüm medeniyetlerin ortak özelliklerinin aynı olduğunu vurgulayan Kara, "Medeniyet kurmak istiyorsanız, yeni medeniyete talip olmak istiyorsanız bu üç dalda A grubu insanlar yetiştireceksiniz. Ancak bu şekilde medeniyet kurabilirsiniz. Bu üç dalda da ürettiğiniz eserleri ötekiler, okumak ve anlama ihtiyacı hissedeceklerdir. Öbür medeniyetteki insanlar senin eserlerini okuma ihtiyacı hissedecek. Medeniyet kurabilecek bir güç, kitapların orijinallerini okuyup anlaması gerekiyor. Tercümanla bu yetersiz olacaktır." şeklinde konuştu.
"İslam medeniyetinin ana dili Arapça'dır"
İslam medeniyetinin önemini vurgulayan Kara, bu medeniyetle ilgili söz söylemek isteyen insanların Arapça, Farsça ve Türkçe'yi öğrenmek zorunda olduklarını belirtti.
Türkçe'nin yanı sıra gelişim için Arapça ve Farsça'nın önemine değinen Kara, şöyle devam etti:
"İslam medeniyetinin ana dili Arapça'dır. Bununla birlikte ise iki ana dili daha vardır, onlar da Farsça ve Türkçedir. Avrupalılar bile bir dönem oturmuşlar Arapça'yı öğrenmişler. Niçin öğrenmişler Müslüman olmak için mi? Hayır. Ana sebebi İbni Rüşd
'ün kitaplarını okuyup anlamaktır. Avrupalılar İbn Rüşd
'ün kitaplarını okuyup anlamak için Arapça öğreniyorlar. Medeniyetler böyle bir şeydir. Medeniyetler insanoğlunun milli malıdır."
Medeniyetlerden herkesin nasibini aldığını dile getiren Kara, mezhep ve tarikatların bütün dillerde var olduğunu sözlerine ekledi.
Konferansa Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş
ve öğrenciler katıldı.
Uludağ Üniversitesi,Kırklareli