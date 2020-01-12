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Islam Slimani Monaco'dan ayrılıyor

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelen Slimani, bu sezon Monaco'da huzuru bulmuştu. İlk aylardaki mutluluk sonrası Cezayirli, bir kez daha hedef haline geldi.

12.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.01.2020 15:57

Geçen sezon forması giyen Islam Slimani, bu sezon başında gittiği Monaco'da da bir süre bulduğu huzuru kaybetti.

L'Equipe'te yer alan habere göre; Leonardo Jardim'in 28 2019'da teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından kadrodaki yerini kaybeden Islam Slimani, yeni teknik direktör Roberto Moreno tarafından as takım planları içerisine alınmadı. Tek forvet tercih eden Moreno, Wissem Ben Yedder ve Stevan Jovetic'i öncelikli olarak düşündüğü, bu nedenle Slimani'ye ayrılması yönünde tavsiye verdi.

Bu karar, temsilciliğini yürüten Federico Pastarello'ya da iletildi.

ASTON VILLA TALİP OLDU

AS Monaco, Slimani'nin kiralık sözleşmesini feshedeceğini Leicester City'e iletti. Bunun üzerine Pastarello, Slimani için özellikle Premier Lig'de kulüp aramaya başladı.

Villa, kendisine kulüp arayan Islam Slimani'ye talip oldu. Monaco, Leicester ve Aston Villa kulüpleri arasında görüşmelerin devam ettiği, önümüzdeki günlerde transferin resmileşeceği vurgulandı.

12 MAÇTA 13 GOLE DİREKT ETKİ!

31 yaşındaki Islam Slimani'yi sezon başında Leicester'dan alan Monaco, oyuncudan 12 lig maçında 6 gol 7 asistlik katkı almıştı.

Sezon sonunda satın alma opsiyonu da olan Monaco, yeni teknik adam Moreno ile birlikte Cezayirli forveti önemli katkısına rağmen gözden çıkarmış oldu.

Islam Slimani Monaco'dan ayrılıyor

Leonardo Jardim, Fenerbahçe, Aralık, Aston, Spor


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