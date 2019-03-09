Islam Slimani, Real Betis'e Gitmediği İçin Pişman Oldu!

Ocak ayında Real Betis'in teklifini düşük bularak reddeden Cezayirli forvet, bu kararından dolayı büyük pişmanlık yaşıyor. Fransız basınında yer alan habere göre; kariyerinin en karmaşık dönemini yaşayan Islam Slimani, Ocak ayında Real Betis'in transfer teklifini geri çevirdiği için pişman oldu.

BU SEZON FORMA GİYME ŞANSI ÇOK DÜŞÜK

Slimani'nin transfer döneminin son saatlerinde Real Betis'ten gelen teklifi düşük mali şartlar nedeniyle reddettiği öne sürüldü. Ersun Yanal'ın oyuncusunu motive etmek için büyük çaba sarf ettiği ifade edilirken, sonrasında alınan teknik kararlarla yedeğe çekildiği belirtildi. Bazı maçların kadrosuna dahi giremeyen Cezayirli futbolcunun bu sezon Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkma ihtimalinin az olduğu belirtildi.

(Akşam)