Islam Slimani'ye Pep Guardiola Terapisi!

Koeman'ın, sezon başından bu yana ortaya konan istatistikleri rakiplerle kıyaslayarak Fenerbahçe
için durumun aslında kötü olmadığını vurguladığı ve oyunculardan gole odaklanmalarını istediği öğrenildi. Lig genelinde 12 haftalık rakamlar değerlendirildiğinde; sonuçlar açısından tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Sarı- Lacivertliler, oyunu anlatan istatistiklerin büyük bölümünde ise ligde ilk 5 içerisinde yer alıyor.
GOLE KONSANTRE OLUN
Koeman da bu rakamları oyuncularıyla detaylı bir şekilde paylaşarak, "Şanssız bir sezon yaşıyoruz. Şanssız olduğumuzu rakamlar da gösteriyor. Oynadığımız oyunun asıl yeri puan tablosunda da ilk 5'te olmalıydı. Sadece biraz daha konsantrasyona ihtiyacımız var. Bundan sonra yalnızca kazanmaya ve gol atmaya odaklanacağız" ifadelerini kullanıyor.
SLIMANI'YE GUARDIOLA TERAPİSİ
Josep Guardiola,Fenerbahçe
Mücadelesi, istekli oyunu ve çalışkanlığıyla yeni transferler arasında en sevilen isimlerden biri olmasına rağmen bir türlü beklenen gol katkısı veremeyen Slimani'ye özel ilgi. Milli takımda yer alan Cezayirli yıldız için teknik ekip, Guardiola
tekniklerinden faydalanacak. Oyuncularını, zor dönemler yaşadıklarında en başarılı oldukları günlerinden hazırlattığı videolarla motive eden Guardiola gibi Koeman da yardımcılarına böyle bir çalışma hazırlatıyor. Slimani'nin oyun içindeki istatistiklerinden memnun olan teknik adam, 1 golü bulunan oyuncusundan daha fazla verim alabilmek adına her yolu deneyecek. (Fanatik)
18 Kasım 2018 Pazar 16:00