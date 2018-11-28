İslam Ülkelerine Tarihi Çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, 1. Dünya Savaşı ile yapılan dizaynın İslam ülkelerini kan gölüne çevirdiğini vurgulayarak, "Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz" dedi. İstanbul
'da düzenlenen 34. İslam İşbirliği Teşkilatı
Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi Toplantısında konuşan Erdoğan, Suriye
'den Irak
'a, Yemen
'den Filistin
'e tüm bölgede yaşanan krizin, kan ve gözyaşının temelinde 1. Dünya Savaşı ile yapılan dizaynın olduğunu belirterek, "Sınırları kanla çizilmiş olan bu coğrafyada gönüllerimize yeni hudutlar, yeni duvarlar örmemeliyiz. Farklılıklarımızı kaşıyarak bizleri birbirimize kırdırmaya çalışanların oyunlara artık gelmemeliyiz. Bugün Yemen'de milyonlar aç ve açık yaşıyorsa bunun sorumlusunu farklı yerlerde aramaya gerek yok. Sorumlusu kim, yine biziz, yani Müslümanlar, yani sözde Müslümanlar. Bir damla petrol, bir damla kandan daha kıymetlidir mantığıyla hareket edenlerin kurduğu tuzaklara artık düşmemeliyiz. Filistin meselesinden iç savaşlara kadar her konuda çözüm için kapısını çaldığımız uluslararası kuruluşlar bizi hayal kırıklığına uğratmadı mı? Daha biz oralardan ne bekliyoruz, ne umuyoruz? Onlar bizim hayrımıza hiçbir zaman çalışmayacak" diye konuştu.
(İHA
Yemen,Recep Tayyip Erdoğan
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:36