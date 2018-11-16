İslamabad'da Belediye Görevlisi Kayboldu

16 Kasım 2018 Cuma 13:56



16 Kasım 2018 Cuma 13:56

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da belediye görevlisinin kaybolduğu duyuruldu.İslamabad emniyet güçlerinden yapılan açıklamaya göre, İslamabad Belediyesinde müdür yardımcısı olarak çalışan Muhammed Ayaz'dan perşembe günü ofisinden çıktığı saat 14.30'dan bu yana haber alınamıyor.Ayaz'ın sekreteri tarafından yapılan kayıp ihbarı üzerine arama çalışmalarının başlatıldığını belirten başkent polisi, cumartesi Ayaz'ın kızının düğünü olduğunu da kaydetti.İslamabad'da 16 Ekim'de de Peşaver kentinde polis olarak görev yapan Tahir Han Daver kaybolmuş, cesedi 3 hafta sonra Afganistan'da köylüler tarafından bulunmuştu.Daver'in üzerinden, DEAŞ militanlarının sıklıkla mesaj vermek için kullandığı "Horasan Vilayeti" yazılı not çıkmıştı.