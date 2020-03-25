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İslamabad'da hastanelerin "ayakta tedavi hizmetleri" askıya alındı

Pakistan'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başkent İslamabad'daki tüm hastanelerde "ayakta tedavi hizmetlerinin" askıya alındığını açıkladı.

25.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:00
İslamabad'da hastanelerin
Pakistan 'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla başkent İslamabad'daki tüm hastanelerde "ayakta tedavi hizmetlerinin" askıya alındığını açıkladı.
Yetkililer, şehir içi, bölge ve eyaletler arası toplu taşıma araçlarının kullanılmasının yasaklandığını belirterek, metro hizmetlerinin çalışmaya devam edeceğini ancak yolcular arasında da bir koltuk mesafe olacağını bildirdi.
Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla İslamabad'daki tüm hastanelerde ayakta tedavi hizmetlerinin askıya alındığını belirten yetkililer, hastanelerin acil servisinin çalışmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.
Hükümet , başkentte tüm kamusal ve özel yerlerde sosyal ve dini her türlü toplantıyı da yasakladı.
Pakistan'da şimdiye dek 972 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken, virüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Pakistan, Hükümet, Güncel

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