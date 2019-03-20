İslamabad'da Polis ve Parti Çalışanları Arasında Arbede

Kaynak: İHA

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Pakistan Halk Partisi çalışanları ve polis arasında yaşanan arbedede 6 polis yaralanırken çok sayıda parti çalışanı gözaltına alındı.Pakistan'ın başkenti İslamabad'da haklarındaki soruşturma kapsamında Ulusal Hesap Verme Bürosu'na gelen Pakistan Halk Partisi (PPP) Başkanı Bilawal Bhutto Zardari ve eski Cumhurbaşkanı Asif Ali Zardari'yi karşılamak isteyen parti çalışanları ile polis arasında arbede çıktı. Polisin yaptığı açıklamada, arbedede 6 polisin yaralandığı, düzinelerce parti çalışanının gözaltına alındığı bildirildi.PPP Sözcüsü Qamar Zaman Kaira yaptığı açıklamada, 200'e yakın parti çalışanının gözaltına alındığını, 50 çalışanın ise kayıp olduğunu bildirdi.Liderlerini ağırlamak için toplanan işçilerin, Nadra Chowk'ta onları durdurmaya çalışan polis memurlarına taş attıkları iddia ediliyor.Pakistan Halk Partisi lideri Bilaval Butto-Zerdari ile babası, eski Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari de aynı soruşturma kapsamında yolsuzlukla suçlanıyor. - İSLAMABAD