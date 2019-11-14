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İslami Cihad komutanlarından Sevarika ve ailesinin cenaze töreni

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail'in saldırısında hayatını kaybeden İslami Cihad komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi için düzenlenen cenaze töreni Cenazelerin camiye getirilmesi Cenazelerle vedalaşılması Cenazelerin tekbir ve sloganlar eşliğinde omuzlarda...

14.11.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:49
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
'in saldırısında hayatını kaybeden İslami Cihad komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi için düzenlenen cenaze töreni
Cenazelerin camiye getirilmesi
Cenazelerle vedalaşılması
Cenazelerin tekbir ve sloganlar eşliğinde omuzlarda taşınarak kabristana götürülmesi
İsrail ordusunun Gazze'ye gece düzenlediği hava saldırısında İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Resmi Ebu Melhus es-Sevarika hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Saldırıda Sevarika'nın yanı sıra ailesinden 3'ü çocuk 7 kişinin daha hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı belirlendi.
Hayatını kaybeden Sevarika ailesinin barakada yaşadığı ve saldırının ailenin uyuduğu sırada gerçekleştirildiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Resmi Ebu Melhus es-Sevarika ve ailesinden 3'ü çocuk 7 kişi için Gazze'nin Deyr el-Belah bölgesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler törene katılan Gazzelilerin omzunda, slogan ve tekbirler eşliğinde kabristana taşıdı.
İslami Cihad komutanlarından Sevarika ve ailesinin cenaze töreni

İsrail, Güncel

Kaynak: AA


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