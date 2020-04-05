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İslami Cihad: "Uluslararası toplum İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuna sessiz...

İslami Cihad Hareketi, uluslararası toplumun koronavirüsün (Kovid-19) salgın olduğu bir ortamda İsrail hapisanelerinde tutuklu Filistinlilerin durumuna sessiz kalmasını eleştirdi.

05.04.2020 04:16 | Son Güncelleme: 05.04.2020 04:16
İslami Cihad:
İslami Cihad Hareketi, uluslararası toplumun koronavirüsün (Kovid-19) salgın olduğu bir ortamda İsrail hapisanelerinde tutuklu Filistinlilerin durumuna sessiz kalmasını eleştirdi.
Siyasi Büro Üyesi Yusuf el-Hasayna, hareketin internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, "Kovid-19 salgınına rağmen Arap ve Filistinlileri tutuklamayı sürdürmek, haklarında yürütülen tıbbi ihmal, işkence ve göstermelik yargılamalar gibi, insanlık aleyhinde işlenen en kötü suçlara karşı dünya ve uluslararası toplum hala gözlerini yummaktadır" ifadelerini kullandı.
Hasayna şunları kaydetti:
"Hapisanelerdeki Filistinlilerin durumlarına insan hakları örgütleri ve uluslararası kurumların sessiz kalması, üstlendikleri insani rollere karşı bir ihanettir. Bu durumun etik değerleri bırakma ve insan hakları, adalet ve hak ölçülerini görmezden gelmektir."
Resmi verilere göre, İsrail hapisanelerinde 43 kadın, 180 çocuk ve 700 hasta olmak üzere yaklaşık 5 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.
Filistin Esirler Heyeti, pazartesi yaptığı açıklamada, İsrail'in cezaevlerindeki 3 gardiyana koronavirüs bulaştığını duyurduğunu belirtmiş ve başta Uluslararası Kızılhaç Örgütü olmak üzere uluslararası kuruluşlara Filistinli tutukluları korumak üzere acilen devreye girme çağrısı yapmıştı.
İsrail Cezaevleri İdaresi (ŞABAS-IPS) de daha önce yaptığı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: İsrail, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İslami Cihad: 'Uluslararası toplum İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin durumuna sessiz... - Haberler

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