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İslami finansın etik ve değer yaklaşımı Barselona'da masaya yatırıldı - BARSELONA

Küresel Değerler Üzerine Bankacılık İttifakı (GABV) Yetkili Müdürü Marcos Eguiguren, etik ve değerlere yönelik iş birliği yapan bankaların kalkınma seviyesini artırdığını belirterek, "Sadece İslami finans değil, bütün bankacılık yaklaşımları aynı etik anlayışın ve değerlerin...

21.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:07
Küresel Değerler Üzerine Bankacılık İttifakı (GABV) Yetkili Müdürü Marcos Eguiguren, etik ve değerlere yönelik iş birliği yapan bankaların kalkınma seviyesini artırdığını belirterek, "Sadece İslami finans değil, bütün bankacılık yaklaşımları aynı etik anlayışın ve değerlerin genişletilmesine odaklanmalı." dedi.
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 13'üncü Akdeniz Liderleri Haftası (MedaWeek) kapsamında düzenlenen İslami Finans Forumu, 'nın kentinde gerçekleştirildi.
Eguiguren, burada yaptığı konuşmada, GABV olarak dünya genelinde birçok ülkeyi ve 60 milyonun üzerinde müşteriyi ilgilendiren bir bankacılık ağı üzerinde çalıştıklarını söyledi.
Değerler ve etik üzerinden sürdürülebilir kalkınmayı hedeflediklerini vurgulayan Eguiguren, "Etik bankacılık zaten paylaşılan bir değer fakat ABD ve Avrupa'da bu durum farklı algılanıyor. Değerlerden kastımız, toplumsal kalkınmanın hedeflenmesi, şeffaflık, sürdürülebilir enerjinin desteklenmesi, profesyonelliğin yaygınlaştırılması ve hesap sorulabilir olma gibi prensipler. Bu değerler tüm paydaşlarca benimsenmeli." diye konuştu.
Söz konusu değerler doğrultusunda yapılacak iş birliklerinin finans sektörünü geliştireceğine işaret eden Eguiguren, birçok ilgilinin bu konuda atılması gereken adımların farkında olduğunu dile getirdi.
Eguiguren, "Etik ve değerlere yönelik iş birliği yapan bankalar kalkınma seviyesindeki gelişmişliği artırıyor. Sadece İslami finans değil, bütün bankacılık yaklaşımları aynı etik anlayışın ve değerlerin genişletilmesine odaklanmalı." değerlendirmesinde bulundu.
İslami finansın sağladığı katkılar
İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Abdelilah Belatik de İslami finans değerlerinin bankacılık sektörüne yeni alternatifler ve İslami kaynaktan gelen ahlaki gelişmelerle katkı sağladığını bildirdi.
İslami değerlerin, finans sektörüne uluslararası etik ve değerlere uygun önerilerde bulunduğuna dikkati çeken Belatik, şunları kaydetti:
"İslam Kalkınma Bankası gibi kurumlar sürdürülebilir ekonomi hedeflerine odaklanmış durumda. Bölgesel ve ekonomik şartlarda büyük farklılıklar var. Bankaların şartlara ve bu zorluklara hangi niyetlerle çözüm üretme gayretinde olmalarıyla daha çok ilgileniyoruz."
Belatik, İslami finansın, sosyal sorumluluklar ve ekonomik kalkınmaya yönelik atılması gereken adımlarla birlikte toplumsal sorunlara da odaklandığını sözlerine ekledi.
İslami finansın etik ve değer yaklaşımı Barselona'da masaya yatırıldı - BARSELONA

Barselona, İspanya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


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