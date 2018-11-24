İslami İlimler Fakültesi'nden "Hz. Peygamber ve Gençlik" Paneli

24 Kasım 2018 Cumartesi 12:35



24 Kasım 2018 Cumartesi 12:35

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla 'Hz. Peygamber ve Gençlik' konulu bir panel düzenledi.Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Alemdar'ın başkanlığını yaptığı panelde, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taş ve Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş bir konuşma gerçekleştirdi.Öğr. Gör. Ramazan Çöklü'nün Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda kürsüye gelen Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş, bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mevlid-i Nebi Haftası'nın konusunun Hz. Peygamber (sav) ve Gençlik olarak belirlenmesinin son derece isabetli olduğunu söyledi. Nüfusun yüzde 40'a yakınının gençlerden oluştuğunu hatırlatan Akkuş, 25 milyonluk bu muazzam potansiyelin gerek din, gerek vatan, gerekse istikbal ve istiklal için son derece önemli olduğunu ifade etti.Panel öncesi açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ise, Hz. Peygamber'in sünnetinin, hadislerinin ve yaşantısının sadece gençlere değil, 7'den 70'e tüm insanlığa rehber olabilecek bir örnek olduğunu ifade etti. Konuşmasında 'sünnet' kelimesinin kelime manasına ilişkin kısa bir değerlendirme yapan Rektör Taş, sünnetin geçmişte yaşanıp bitmiş bir tavır olmadığını, şimdilerde de devam eden gelenekselleşmiş bir davranış modeli olduğunu söyledi. Hadis ve sünnetin Kur'an-ı Kerim'in bizlere aktardığı bilgilerin uygulamaya dönmüş şekli olduğunu belirten Rektör Taş, bu haliyle hadislerin Kur'an'ı tamamlayan bir yönünün olduğunu söyledi. - BİLECİK