İslamı seçen Avusturyalı Şampiyon dövüşçü Willi Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu

İslamı seçen Avusturyalı Şampiyon dövüşçü Willi Ott'un nişanlısı da Müslüman olduİskender GÜNGÖR/ALMANYA, (DHA) - Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde Müslüman olan Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi (Halit) Ott'un ardından nişanlısı Mischele da İslam'ı seçti.

31.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:10
İslamı seçen Avusturyalı Şampiyon dövüşçü Willi Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İskender GÜNGÖR/ALMANYA, (DHA) - Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde Müslüman olan Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi (Halit) Ott'un ardından nişanlısı Mischele da İslam'ı seçti. Çift, önceki gün Viyana IFV Traiskirchen Camisi'nde kıyılan dini nikahla dünya evine girdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinde Müslüman olan Avusturya'nın şampiyon dövüşçüsü Willi Ott'un ardından nişanlısı Mischele da İslam'ı seçti. Çift, önceki gün Viyana IFV Traiskirchen Camisi'nde kıyılan dini nikahla dünya evine girdi. Viyana İslam Federasyonu Başkanı Mehmet Arslan yeni Müslüman olan çiftlere Avusturya İslam Toplumu adına Umre hediyesi takdim etti. Mehmet Arslan Halit ismini alan Willi'ye islamı seçmesinde sürekli yardımcı olan ve sürekli destek veren cami yöneticisi Adem Ekinci ye ve Nikah ortamını hazırlayan Traiskirchen Cemiyet Başkanı Erdal Kaymaz'a teşekkür etti.
'MÜSLÜMAN OLARAK HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ'
Demirören Haber Ajansı (DHA) konuşan Ott, 'Nişanlımın da İslam'a geçmesinden son derece memnun oldum. İkimiz de Müslüman olarak hayatımıza devam edeceğiz. Mutluyuz' diye konuştu. Federasyondan hiçbir yetkilinin nikah nedeniyle kendisini tebrik etmediğini ifade eden Ott,? İslam dinini seçtik diye kimse bizi tebrik etmedi. Avusturya MMA Dövüş Federasyonu maalesef beni kutlamadı. Sadece federasyondan Bülent Sağlam bey tebrik etti. Federasyona karşı kırıldığımı ifade etmek isterim? diye konuştu.
OTT NİSAN AYINDA MÜSLÜMAN OLMUŞTU
Avusturyalı milli boksör Willi (Halit) 16 Nisan 2020 günü sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, uzun zamandır İslam'ı araştırdığını Korona karantina sürecinin araştırmalarına daha da katkı sağladığını ifade ederek, İslam dinini seçtiğini duyurmuştu.
AVUSTURYALI BOKSÖRÜN BAŞARI KARNESİ
Avusturyalı milli boksör Willi (Halit) 2013 yılında 84 kilo Avusturya şampiyonluğu, 2013 yılında 93 kiloda Avusturya şampiyonluğuyla İki kiloda Avusturya'da ilk defa bir ay içinde iki unvanı alan yönüyle tarihe geçti. Ott'un 2019 yılında da 84 kiloda Avrupa şampiyonluğu bulunuyor. İslamı seçen Avusturyalı Şampiyon dövüşçü Willi Ott’un nişanlısı da Müslüman oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Avusturya, Güncel, Haber

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