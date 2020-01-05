Haberler » Güncel » İslami Vakıflar İdaresi'nden Mescid-i Aksa'daki inşaat çalışmasının durdurulması çağrısı - Haber

İslami Vakıflar İdaresi'nden Mescid-i Aksa'daki inşaat çalışmasının durdurulması çağrısı

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki duvarda yeniden başlayan inşaat faaliyetinin durdurulmasını istedi.

05.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:22 İslami Vakıflar İdaresi'nden Mescid-i Aksa'daki inşaat çalışmasının durdurulması çağrısı
İslami Vakıflar İdaresi, Mescid-i 'nın güneyindeki duvarda yeniden başlayan inşaat faaliyetinin durdurulmasını istedi.
ajansı WAFA'ya göre, bugün bir grup İsrailli işçi, Mescid-i Aksa'nın Emevi Sarayları bölgesinde yer alan güney duvarında (Hıtaniyye Medresesi duvarı) onarım gerekçesiyle çalışmaya başladı.
Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisine, inşaat çalışmasının derhal durdurulması, tüm ekipmanların bölgeden çekilmesi ve Mescid-i Aksa'nın duvarından çalınan taşların yerine konulması çağrısı yapıldı.
Açıklamada, tüm camileri, avluları ve duvarıyla 144 dönümlük bir alana kurulmuş olan Mescid-i Aksa'nın, Müslümanların mescidi olduğu ve Ürdün Haşimi Krallığının himayesi altında bulunduğu vurgulandı.
Vakıflar İdaresi, Mescid-i Aksa'nın çevresinde ve özellikle Emevi Sarayları bölgesinde yapılan "şüpheli" kazı çalışmalarının doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulundu.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

Filistin, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:40   Irak, ABD'yi BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti - Haber
20:40   Çin'de "gizemli solunum yolu hastalığı"nda vaka sayısı 59'a yükseldi - Haber
20:40   Kayseri'de arabaşı gecesi düzenlendi - Haber
20:39   Çelikhan'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi - Haber
20:38   Nizip'te kaybolan koyunları jandarma buldu - Haber
20:10   9 günde 4 defa cezaevinden kaçan şahıs, tutuklanarak yine aynı cezaevine gönderildi - Haber
20:03   Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi - Haber
19:18   Öldürülen doktorun hayat hikayesiyle ilgili acı gerçekler ortaya çıktı - Haber
18:02   Irak Meclisi'nde Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliği'nin kapatılmasını istedi - Haber
17:19   Meteoroloji'den birçok ile kar yağışı uyarısı! Gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Haber
5.01.2020 20:42:25