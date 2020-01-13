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İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün borçlusunu evinin bahçesinde tabancayla öldürüp intihar eden zanlının, cinayetten önce de iki kardeşi çağırdığı iş yerinde öldürdüğü ortaya çıktı, kardeşlerin cenazeleri sabah çalışanlar tarafından bulundu.

13.01.2020 11:36 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:54İşlediği cinayetin ardından intihar eden kişi iki kardeşi de öldürmüş
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün borçlusunu evinin bahçesinde tabancayla öldürüp intihar eden zanlının, cinayetten önce de iki kardeşi çağırdığı iş yerinde öldürdüğü ortaya çıktı, kardeşlerin cenazeleri sabah çalışanlar tarafından bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hüseyin Arslan'ın (54) Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'ndeki konfeksiyon atölyesine giden çalışanlar, iş yeri sahibinin odasında iki kişiyi silahla öldürülmüş halde buldu.
Cesetlerin Veli ve Mustafa Akpınar isimli kardeşlere ait olduğu belirlendi.
Savcılığın incelemesinin ardından iki kardeşin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.
Polis, dünkü cinayetin ardından intihar eden Hüseyin Arslan'ın kardeşi H. Arslan'ı gözaltına aldı.
Hüseyin Arslan'ın, iş yerine çağırdığı iki kardeşle alacak meselesinden tartıştığı, Veli ve Mustafa Akpınar'ı öldürdüğünün tespit edildiği öğrenildi. Zanlının cinayetten sonra borçlusu Ramazan Küçük'ü (53) de evinin bahçesinde öldürüp intihar ettiği belirtildi.
Pamukkale ilçesine bağlı Küçükdere Mahallesi'nde dün akşam Hüseyin Arslan, Ramazan Küçük'ü evinin bahçesinde tabancayla öldürmüş, olay yerine 3 kilometre mesafede aynı silahla intihar etmişti.

Hüseyin Arslan, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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