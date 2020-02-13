İşlem Döviz'deki dolandırıcılık davasında 5 tahliye

Osmanbey'de faaliyet gösteren İşlem Döviz'in sahipleri ve çalışanlarının; tekstilci Adil Işık'ın da aralarında bulunduğu kişileri yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi. Mahkeme, 5 sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

İstanbul Osmanbey'de faaliyet gösteren İşlem Döviz'in sahipleri ve çalışanlarının ünlü tekstilci Adil Işık, ünlü modacı Numan Nimet Ataker'in de aralarında bulunduğu kişileri yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, Erhan Balcı, Erhan Küçük, Erol Hacıosmanoğlu, İsmail Erdem, Jale Barahya, Leon Barahya, Murat Küçük, Musa Çakır, Remzi Şahin ile Şaban Nigerze, tutuksuz sanıklar, Enes Furkan Demirkapı, Salih Diken, Samet Uğur, müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Sanık Cengiz Demirkapı Sakarya'dan tutuklu sanık Mustafa Çelik ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS yoluyla duruşmaya katıldı.

"OSMANBEY'İN SAYILI FİRMALARINDANDI"

Duruşmada savunma yapan sanık Ali Tuğrul, "2014 yılında Ali Ahmet Demirkapı ile tanıştım. Askı firmasının başına geçmemi istedi. Demirkapı, benim patronumdu. 2018 yılında şirket kapanmadan 1 hafta önce şirkete gözlemci olarak gitmemi istedi. Burası Osmanbey'in sayılı firmalarındandı. Örgüt olsaydı kapıdan adımımı atmazdım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. İşlem Döviz'de bir sıkıntı olduğunu ve gelip gidip para isteyenler olduğunu söyledim ve kendi işimin başına döndüm" ifadelerini kullandı.

Duruşmada beyanda bulunan müştekiler Mehmet Karakaş, Murat Ramazan Aras, Sedat Aras, Musa Kurtbay, İbrahim Ufuk Demiryol, Murat Türkmenoğlu, Melik Yavuz ve Murat Özpulat sanıklardan şikayetçi olduklarını ve davaya katılmak istediklerini belirtti.

Müştekilerin katılma talebine ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, katılma talebinin kabul edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla müştekilerin katılma talebini kabul etti.

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Sanıkların ardından söz alan avukatları ise beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.

Yargılamaya ilişkin görüşü sorulan duruşma savcısı, başka bir dosyanın bu davayla hukuki irtibatının bulunması nedeniyle dosyaların birleştirilmesi ve tutuklu sanıklar Erhan Balcı, Erkan Küçük, Murat Küçük, Remzi Şahin ve Şaban Nigerze'nin tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliyelerine karar verilmesini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, diğer dosya ile hukuki irtibatın bulunduğu gerekçesiyle dosyaların birleştirilmesine ve sanıklar Erhan Balcı, Erkan Küçük, Murat Küçük, Remzi Şahin ve Şaban Nigerze'nin tutuklu kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliyelerine hükmetti. Mahkeme tahliyelerine karar verilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Heyet, tutuklu sanıklar Ahmet Ali Demirkapı, Ali Tuğrul, Cengiz Demirkapı, Erol Hacıosmanoğlu, İsmail Erdem, Jale Barahya, Leon Barahya, Musa Çakır ve Mustafa Çelik'in üzerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti dolayısıyla tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Şişli Osmanbey'de bulunan 20 yıllık döviz şirketi bürosu sahiplerinin iş adamlarından topladıkları yaklaşık 100 milyon lira ile Haziran 2018'de kayıplara karışmıştı. Mağdurların şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada iş adamlarını milyonlarca lira dolandıran döviz bürosu şirketi sahiplerine "Güveni kötüye kullanma", "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 289 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mustafa Eroğlu, Nimet Ataker, Rıfat Kılıç, Aras Tekstil Konfeksiyon Ürünleri Pazarlama ve Ticaret LTD Şirketi, Bisa Giyim Sanayi ve Ticaret LTD Şirketi, Ayten Ataker, Bahri Gürbüz, Edip Birlik, Figen Bağzıbağlı, Mehmet Karakaş, Melik Yavuz, Mikail Karakuş, Murat Özpulat, Murat Türkmenoğlu, Murat Ramazan Aras, Musa Kurtay, Sedat Aras, Vedat Dündar, Adil Işık Hazır Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. müşteki olarak yer almıştı.

İddianamede şikayetçilerin bir kısmının İşlem Döviz isimli iş yerine emanet para bırakırken bir kısmının ise şirketin sahibine borç para verdiği ancak daha sonra bu paraları geri alamadıkları aktarılmıştı.

Kaynak: İHA