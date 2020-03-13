İşlenmiş mermer ihracatçıları odağına Avrupa ve ABD’yi aldı
Türk mermer sektörünün ihracatının yaklaşık yüzde 40'ının gerçekleştirildiği Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, blok mermer üreticisi ve ihracatçısını olumsuz etkilerken, işlenmiş ürün ihracatçısında ise umut oluşturdu.
13.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:27
Türk mermer sektörünün ihracatının yaklaşık yüzde 40'ının gerçekleştirildiği Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, blok mermer üreticisi ve ihracatçısını olumsuz etkilerken, işlenmiş ürün ihracatçısında ise umut oluşturdu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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