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İşler karıştı! Galatasaray'a Falcao transferinde dev rakip

İtalyan devi Roma'nın Edin Dzeko'yu Inter'e satması durumunda Galatasaray'ın hedefindeki Falcao'ya yöneleceği iddia edildi. Fransız basını ise Monaco'nun da Dzeko'yu istediğini yazdı.

06.08.2019 20:21
İşler karıştı! Galatasaray'a Falcao transferinde dev rakip

Galatasaray'ın transferi için büyük çaba sarf ettiği Radamel Falcao'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor. Fanatik'te yer alan habere göre; Roma'nın 33 yaşındaki Dzeko için 20 milyon euroluk bir bonservis talep etmesine rağmen Inter'in transferde sona yaklaştığı belirtiliyor. Boşnak golcüyü kaybetmek istemeyen Roma ise onun yerini Falcao'yla doldurmanın peşinde...

MONACO'DA DZEKO SESLERİ

Geçen hafta "Falcao'nun yanına bir forvet daha alabiliriz" diyen Monaco başkanı Oleg Petrov ise Kolombiyalı forvetin ayrılması durumunda aynı yaştaki Edin Dzeko'yu kadroya katma planı yaptığı belirtildi.

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Radamel Falcao, Edin Dzeko, Falcao, Roma, Spor

YORUMLAR (2)
SİYAH BEYAZ: 1 AYDIR FALCAO DİYE KAFA ÜTÜLEDİLER EĞERKİ ALAMAZLARLARSA O ZAMAN GÖRÜN SİZ ŞAMATAYI NE DALGA GEÇİCEM :D :D :D
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GERCEKCİ: insallah dogrudur zaten gelmesin bu saatten sonra bize SAMATTA lazim falcao degil.
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