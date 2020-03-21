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İşlerinin azalan taksiciler kiraların düşürülmesini istedi

Türkiye'de korona virüs görülmesiyle ülke genelinde önlemler artırıldı.

21.03.2020 22:11 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:25
İşlerinin azalan taksiciler kiraların düşürülmesini istedi
Türkiye 'de korona virüs görülmesiyle ülke genelinde önlemler artırıldı. Bu kapsamda müşteri sayısında azalış olduğunu söyleyen 100 kadar taksici, kiralarının düşürülmesini talep etti.

Ümraniye 'de taksiciler son günlerde Türkiye'de de görülen korona virüs salgını nedeniyle müşteri sayılarında düşüş olduğunu belirtti. Taksi kira ücretlerini ödemekte zorlanacaklarını belirten taksiciler kira ücretlerinin düşürülmesini talep etti.

Taksicilerden biri, "Taksicilerde öncelikle iyileştirilmeye gidilmesi lazım. İnsanlar nasıl dışarı çıkmıyorsa bunda da bir çözüm olması lazım bu taksiciler de piyasaya çıkmayacak. Nasıl bazı illerde bunları yapıyorlar dükkan sahipleri dükkanlarına kira almıyorsa, plaka sahipleri de bunlardan para almayacak bu konu da yardımcı olsunlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Ümraniye, Türkiye, Güncel

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