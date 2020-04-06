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İşletmecisinden kiranın yarısını alan iş yeri sahibi örnek oldu

Kırşehir'in Kaman ilçesinde dükkan sahibi Mehmet Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeterli kazanç sağlayamayan kiracısı esnaftan, sıkıntılı süreç geçinceye kadar kira ücretinin yarısını alacak.

06.04.2020 12:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:16

Kırşehir 'in Kaman ilçesinde dükkan sahibi Mehmet Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yeterli kazanç sağlayamayan kiracısı esnaftan, sıkıntılı süreç geçinceye kadar kira ücretinin yarısını alacak.

Züccaciye dükkanı işleten Atilla Karaboğaz, AA muhabirine, koronavirüs salgını nedeniyle satışlarının iyice azaldığını söyledi.

Dükkan sahibi Demir'in, işlerinin durumunu sorduğunu ifade eden Karaboğaz, yaşadığı sıkıntılı süreci kendisine anlattıktan sonra bu süreci atlatıncaya kadar kira ücretinin yarısını ödemesini söylediğini dile getirdi.

Karaboğaz, "Koronavirüs ile işlerimizde düşüş oldu. Bu düşüş üzerine iş yeri sahibimin teklifi beni mutlu etti. En azından bizleri düşündüğü için iş yeri sahibimize teşekkür ederim." dedi.

Mehmet Demir ise kendisinin de daha önce esnaflık yaptığını belirterek, "Tarımla uğraşıyorum. Daha önce de bu dükkanda oto galeri işi yapıyordum. Kiracımız gayet iyi bir insan. Ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz tablo üzerine böyle bir karar aldım. Amacım reklam değil, diğer iş yeri sahiplerine örnek olmak. Salgın riski kalkana kadar bir ay veya iki ay bu şekilde destek olmaya devam edeceğim." diye konuştu.

İşletmecisinden kiranın yarısını alan iş yeri sahibi örnek oldu

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Demir, Koronavirüs, Kırşehir, Kaman, Güncel

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İşletmecisinden kiranın yarısını alan iş yeri sahibi örnek oldu
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