Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek

Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonunda Valilik aracılığıyla bedeli karşılığında dağıtılmak üzere...

09.04.2020 17:34 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:34
İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek
Yurt genelinde maske satışının yasaklanmasının ardından, işletmelerin maske ihtiyacını karşılamak üzere Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) organizasyonunda Valilik aracılığıyla bedeli karşılığında dağıtılmak üzere Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) maske tedarikine başlandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, işletmelerde zorunlu hale gelen ancak satışının yasak olmasından dolayı işletmelerin maskeye ulaşmakta yaşadığı güçlüklerin aşılabilmesi için harekete geçtiklerini, direk üreticiden aldıkları maskeleri maliyet bedeli ile hiçbir kar amacı olmadan sanayicilerin kullanımına sunduklarını kaydetti.

Bugüne kadar sanayicilere istihdam konusunda destek olan GSO-MEM'in bu zorlu süreçte sanayicilerin maske taleplerini karşılamaya başladığını dile getiren Adnan Ünverdi, "Korona virüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sanayi iş yerlerinde çalışanların takması zorunlu hale gelen maske temininde yaşanabilecek sıkıntıların önlenmesi adına ve Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda bahse konu maskelerin 10 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine Valilikler aracılığıyla bedeli karşılığında maske dağıtılması hususu gündeme gelmiştir. İşletmelerimizde çalışanların takmak zorunda oldukları maskelerin temini için gerekli izinler alınmış olup, maskeler Odamız iştiraki olan GSO-MEM tarafından işletmelerimize sunulmaktadır" ifadelerini kullandı.

İş dünyasının yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ünverdi, "Firmalarımızın talepleri doğrultusunda maske konusunda sürdürmüş olduğumuz görüşmeler neticesinde, çok şükür maske ihtiyacına cevap verebilir hale geldik. Bunu da kendi ürettiği makine ile maske üretimi yapan odamız üyesi Maas Mekatronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üretilen maskeleri firmalarımızla buluşturarak gerçekleştiriyoruz. Makine sektörüne sundukları katkı ve maske üretiminden dolayı da firma sahibi Emrah Çetindağ'ı kutluyor ve teşekkür ediyorum. Diğer üretici firmalarımızın da üretime katılması ile maske ihtiyacının daha da fazla karşılanmasını hedefliyoruz" dedi.

Ünverdi, GSO üyesi sanayi iş yerleri ve bu iş yerlerinde çalışan işçi sayılarının tespit edilerek, çalışanların ihtiyaç duyduğu maske dağıtım planının yapılması için firmaların taleplerini ivedilikle iletmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Maske talep süreci

Maske alabilmek için www.gso.org.tr adresinde bulunan maske talep formunu doldurmak veya maske@gso.org.tr adresindeki formun mail olarak gönderilmesi gerektiği açıklandı. Konuyla ilgili detaylı bilginin ise www.gso.org.tr adresinde yer aldığı vurgulandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep Ticaret Odası, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››İşletmeler maske ihtiyaçlarını GSO-MEM'den tedarik edebilecek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:42: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Tedbirleri beklersek iki misli vaka ile uğraşmak zorunda kalırız - Haber 18:42: Burdur'da Vefa Sosyal Destek Grupları 8 bin 674 talebi yerine getirdi - Haber 18:41: GEZİ DAVASI SAVCISI BERAAT KARARINI İSTİNAFA TAŞIDI - Haber 18:39: 9 yaşındaki Şüheda, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı - Haber 18:39: Başkan Eroğlu'dan maske uyarısı - Haber 18:18: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 90 bini aştı - Haber 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler