İşletmelerde Korona Virüs Denetimi
Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılması gereken işletmeleri denetledi.
17.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:14
Esenler Belediyesi, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden korona virüs ile ilgili üzerine düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyor. Ekipler, İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği yeni alınacak korona virüs tedbirlerine ilişkin genelge kapsamında, faaliyetlerini durdurması gereken işletmeleri kontrol etti.
Esenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve bugün yürürlüğe giren genelgeye göre geçici olarak faaliyetleri durdurulan işletme ve merkezleri kontrol etti. Zabıta ekipleri, aynı zamanda ilçede faaliyet gösteren yeme-içme işletmelerinin hijyen ve temizlik kurallarına uygunluğunu da denetledi.
Kaynak: Bültenler
Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Zabıta Müdürlüğü, Esenler, Zabıta, Güncel
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