 "İşletmelerin En Değerli Varlığı İnsan Kaynağıdır"

Düzenlenen etkinlikte "Değişim Çağında Çok Yönlü Liderlik" oturumunda Uludağ Üniversitesi öğrencilerine iş yaşamındaki tecrübelerinden kesitler sunan Onur, dijitalleşmenin önemine vurgu yaptı. Onur, "Günümüz dünyasında başarılı olabilmek için, çağın şartlarına ayak uydurabilmemiz gerekiyor. Bir satış firması olmamıza rağmen, özellikle son yıllarda dijitalleşmeye oldukça önem veriyoruz. Yöneticilerimize, çalışanlarımıza ve dağıtıcılarımıza yönelik geliştirdiğimiz dijital platformlarla iş süreçlerini kolaylaştırmayı, daha hızlı ve şeffaf bir çalışma şekli yaratmayı hedefliyoruz" dedi.

"Yönetim şekilleri değişiyor"

İşletmelerde liderliğin önemiyle ilgili bilgilendirmelerde bulunan Gökhan Onur, "Artık günümüzde yukarıdan aşağıya doğru olan yönetim şekilleri tercih edilmiyor. Bir liderin en önemli rolü, insanların içinde barındırdığı yetenekleri, kabiliyetleri öne plana çıkarabilmek ve sonucunda ekip olarak başarıya ulaşabilmektir. Ben de bir yönetici olarak her zaman çalışma arkadaşlarımla, yöneticilerimle ekip olarak hareket ederek etkinliklere katılıyorum ve onların içindeki güzellikleri ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Çünkü işletmelerin en değerli varlığı insan kaynağıdır" diye konuştu.

Öğrencilerin iş dünyası ve güncel konular hakkındaki sorularını da yanıtlayan Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı ve Seçkin Onur Gıda A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Onur'a sunumunun ardından plaket takdim edildi.