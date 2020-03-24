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Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor

KARABÜK'ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu.

24.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:45

KARABÜK'ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.

Eflani ilçesindeki Ortakçılar Göleti'nin bulunduğu ormanlık alanda yaşayan tilki, geçen hafta cuma günü yiyecek bulabilmek için göletin kenarına indi. Göletin yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkinin aç olduğunu fark edip, ona yiyecek verdi. O günden sonra da tilki her gün mesire alanına indi, Tekin'in verdiği yiyecekleri yemeye başladı. Mehmet Tekin, ıslık çalarak çağırdığı tilkiye besleyip, karnını doyuruyor. Tilkiyle kurduğu bağı anlatan Mehmet Tekin, "Geçen hafta cuma günü sabahtan yanıma geldi, karnını doyurdum. Kedi gibi yanıma geldi, tutuyorum, hiçbir şey yapmıyor. Islığa alıştırdım, ıslık çalınca hemen yanıma geliyor" dedi.


Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

Karabük'de Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor
Etiketler : Ortaklar, Eflani, Güncel

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