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İşliyen "Sanal, hakikatin yerini almamalı"

DÜZCE(İHA) – Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, günümüzde gerçeklerin yerini sanal çalışmaların aldığını ve çoğu gencin bu sanalla yetindiğini vurguladı.

13.12.2019 09:36 | Son Güncelleme: 13.12.2019 09:41İşliyen
DÜZCE(İHA) – Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, günümüzde gerçeklerin yerini sanal çalışmaların aldığını ve çoğu gencin bu sanalla yetindiğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği "Sanal ile Hakikat Arasında Gençlik" başlıklı konferansta, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik İlahiyat Fakültesi öğrencisi Süleyman Balay'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Düzce Üniversitesi'nin etkinliklere verdiği öneme değinerek, bu etkinliklerin herkes için birer fırsat eğitimi olduğunu vurguladı. Üniversitelerin öğrenci yetiştirmenin yanında akademik bilgi üretme ve bu bilgileri toplum yararı için kullanılır hale getirme gibi görevlerinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Genç, konferansın herkes için faydalı olması temennisi ile konuşmasını sonlandırdı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, "Sanal ile Hakikat Arasında Gençlik" başlıklı sunumunda; günümüzde gerçeklerin yerini sanal çalışmaların aldığını ve çoğu gencin bu sanalla yetindiğini vurguladı. Oluşturulan sanal gerçeklerle ya da kavramlarla kişilerin mala, mülke ve şöhrete kavuşmak için zamanını harcadığını söyleyen Dr. Burhan İşliyen, asıl marifeti; insanlara sunulan mal, mülk ve makama fazla bağlanmadan bunların geçici ve bizim hizmetimize sunulan her şeyin birer imtihandan ibaret olduğunun farkına varılması şeklinde açıkladı.

Dünyaya geliş amacının hiçbir zaman unutulmaması gerektiğinin altını çizen Dr. İşliyen, bu dünyada oluşturulan sanalı hakikate çevirmek için farkındalık oluşturulmasının önemi üzerinde durdu. İmtihan için gelinen bu dünyada, imtihanın her gün sabah namazı ile başladığını katılımcılarla paylaşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Kur'an-ı Kerim'in hakikatleri apaçık olarak söylediğini sözlerine ekledi.

Aşırılıktan ve tarafgirlikten kaçınılması gerektiğini de dile getiren Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Burhan İşliyen, Düzce Üniversitesi'nde olmaktan ve öğrencilerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini ifade ederek, kendisini davet eden İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz ve konferans katılımcılarına teşekkür etti. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy, Güncel

Kaynak: İHA

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