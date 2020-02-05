Ismael Diomande: İstiklal Marşı okumam normal bir hareket

ÇAYKUR Rizesporlu Ismael Diomande, maç seremonilerinde İstiklal Marşı'nı elini kalbine götürerek okumasının son derece normal bir hareket olduğunu belirterek, "Buraya geldiğimden beri Türklerin ne kadar vatansever, birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını gördüm. Onlara karşı bir saygı hareketiydi benim için. Ailem tarafından bu şekilde eğitildim" dedi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Yeşil mavili futbolcu Ismael Diomande antrenman öncesi takımla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son iki haftada oynadıkları Demir Grup Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında daha iyi sonucu hak ettiklerini düşündüklerini ifade eden Diomande, "Ama ne yazık ki istediğimiz sonuçları alamadık. Şimdi önümüzdeki karşılaşmalara odaklanacağız. Demek ki daha çok çalışmamız gerekiyor, puan alarak devam etmek zorundayız" diye konuştu.

"BİZE SADECE ÇALIŞMAK KALIYOR"

Çevresindekilerin destek vermesi ile beraber şehre ve takıma kısa sürede adapte olduğunu vurgulayan Ismael Diomande, "Şehir çok rahat ve güzel, kulübümüz çok iyi, o yüzden burada geriye sadece çalışmak kalıyor. Ben de şu ana kadar elimden geleni yaptım. Önümüzdeki süreçte daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. Herkesin her zaman daha iyiyi yapabileceğini düşünüyorum, bu anlamda da çalışmalarımıza devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"YENİ TRANSFERLE KALİTEMİZ ARTTI"

"Yeni gelen arkadaşlarımızın bize çok fazla katkı vereceğini düşünüyorum" diyen Diomande, "Hepsi zaten çok iyi insanlar. Takım içerisinde de çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Bunlarla birlikte de bize yardımcı olacaklarını, onlar sayesinde önemli maçlar kazanabileceğimizi düşünüyorum. Zaten hali hazırda iyi oyuncularımız vardı. Onların gelmesi ile de kalitemiz arttı. Bence bunu zaten hem ben, hem izleyen herkes de net bir şekilde görüyor. Bu lige geldiğimden beri deplasmanda puan çıkartmanın ne kadar zor olduğunu ben öğrendim. İyi oyuncularımız var, iyi bir takımımız var. İyi mücadele ediyoruz ve önümüzdeki karşılaşmadan da puanlar çıkartacağımızı düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

"AİLEM TARAFINDAN BU ŞEKİLDE EĞİTİLDİM"

Maç seremonilerinde İstiklal Marşı'nı elini kalbine götürerek okuması ile dikkat çeken Ismael Diomande, "Benim için son derece normal bir hareket. Neden derseniz, ben buraya geldiğimden beri Türklerin ne kadar vatansever, birbirlerine ne kadar bağlı olduklarını gördüm. Onlara karşı bir saygı hareketiydi benim için. Ailem tarafından bu şekilde eğitildim" dedi.