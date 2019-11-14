Haberler » Spor » Ismael Diomande 'Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız' - Spor

Ismael Diomande "Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız"

Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahili oyuncusu Ismael Diomande Mehmet Cengiz tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

14.11.2019 12:07 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:12Ismael Diomande
Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahili oyuncusu Ismael Diomande Mehmet Cengiz tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Antalyasspor maçını değerlendiren Ismael Diomande zorlu karşılaşmadan istediklerini aldıklarını belirterek "Kesinlikle çok zor bir karşılaşmaydı. Özellikle uzun bir bölüm 10 kişi oynadık ve bu bizim için çok zordu ama bu maçta önemli olan 3 puanı almamız oldu. Kırmızı kart gördükten sonra takımımız gerçekten çok ciddi bir karakter ortaya koydu herkes birbiri için oynadı ve bu bize gerçekten güzel bir geri dönüş sağladı. Önemli olan kazanmaktı çünkü direk bir rakibimizdi Antalyaspor. Denizli maçı da çok zor olacak oda direk bir rakibimiz ama bu maça hazırlanmak için vaktimiz var. Bu hafta sonu maç oynamayacağız ve yeteri kadar süremiz olacak formda olmamız için oraya da gidip olduğunca fazla puan almaya çalışacağız. Tamamen Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız. Bunun haricinde de söyleyecek çok fazla bir şey yok buna odaklanmamış gerekiyor. Çok fazla havaya girmemek gerekiyor. Alınan galibiyetler sonrası işimize odaklanıp en iyi şekilde yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili, Mehmet Cengiz, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
13:25 Talisca menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi
13:23 Kayserispor güç depoluyor
13:07 Ulusal Satranç Turnuvası Efeler'de başlıyor
13:12 Gaziantep FK ve Gaziantep Basketbol birleşiyor
13:05 Isparta'da Belediye Meclis Üyeleri ve personel futbol turnuvasında boy gösterecek
11:22 Volkan Demirel, İtalya'da Rafael Toloi'yi takip ediyor
11:05 Antalyaspor'da Tayfun Korkut sesleri
10:50 Başakşehir devre arasında Arda Turan'ı gönderebilir
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
11:46 Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da görüşürken Pentagon'dan F-35 açıklaması geldi: Türkiye 2020'de programdan çıkacak
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
11:55 Orhan Veli Kanık'ın 69. ölüm yıl dönümü! Orhan Veli Kanık kimdir?
14.11.2019 13:26:16