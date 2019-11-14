Haberler » Spor » Ismael Diomande 'Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız' - Spor

Ismael Diomande "Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız"

- Ismael Diomande "Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız"RİZE - Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahili oyuncusu Ismael Diomande Mehmet Cengiz tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.

14.11.2019 13:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:59
- Ismael Diomande "Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız"
RİZE - Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahili oyuncusu Ismael Diomande Mehmet Cengiz tesislerinde basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Antalyasspor maçını değerlendiren Ismael Diomande zorlu karşılaşmadan istediklerini aldıklarını belirterek "Kesinlikle çok zor bir karşılaşmaydı. Özellikle uzun bir bölüm 10 kişi oynadık ve bu bizim için çok zordu ama bu maçta önemli olan 3 puanı almamız oldu. Kırmızı kart gördükten sonra takımımız gerçekten çok ciddi bir karakter ortaya koydu herkes birbiri için oynadı ve bu bize gerçekten güzel bir geri dönüş sağladı. Önemli olan kazanmaktı çünkü direk bir rakibimizdi Antalyaspor. Denizli maçı da çok zor olacak oda direk bir rakibimiz ama bu maça hazırlanmak için vaktimiz var. Bu hafta sonu maç oynamayacağız ve yeteri kadar süremiz olacak formda olmamız için oraya da gidip olduğunca fazla puan almaya çalışacağız. Tamamen Lig'de kalmaya odaklanmış durumdayız. Bunun haricinde de söyleyecek çok fazla bir şey yok buna odaklanmamış gerekiyor. Çok fazla havaya girmemek gerekiyor. Alınan galibiyetler sonrası işimize odaklanıp en iyi şekilde yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Ismael Diomande

Çaykur Rizespor, Fildişi Sahili, Mehmet Cengiz, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
15:02 Turkish Airlines Open 2019 Golf Turnuvası'nın ardından
15:02 Kasımpaşa'da yeni kaptan Quaresma oldu
15:00 CANLI YAYIN DUYURUSU
14:53 Loris Karius: "Geçen sezon savunma organizasyonumuz kötüydü"
14:50 Dünya Şampiyonası'na Osmangazi imzası
14:51 Roberto Carlos'tan İzlanda maçı öncesi Türkiye'ye destek
14:31 Galatasaray'ın mahkemesi ertelendi
14:03 Trump'ı çılgına çeviren Colin Kaepernick için tarihi karar!
12:50 Son dakika: 4 gündür ara bölgede kalan DEAŞ'lı terörist, ABD'ye gönderilecek
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
14:19 Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 1 İngiliz, 7 Alman sınır dışı ediliyor
14:32 Son dakika: Bakan Kurum: Dar gelirlilere 100 bin konut için çalışmalar başladı
14:12 Kerahat vakti nedir? Kerahat vakitleri nelerdir? Kerahat vakti ne zamandır?
12:30 Salavat nedir? Salavatı şerife nasıl getirilir? Salavatlar nasıl çekilir? Salavat dinle!
14.11.2019 15:04:04