13 Kasım 2018, 14:10
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Fenerbahçeli Taraftarların Islıkladığı İsmail Köybaşı, Soyunma Odasında Ağladı

Fenerbahçeli taraftarların Alanya ile oynanan maçta ıslıkladığı İsmail Köybaşı'nın, soyunma odasına gittiğinde ağladığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe kaptanı Hasan Ali Kaldırım, Perşembe gününden bu yana maruz kaldığı yoğun gribal enfeksiyona rağmen Alanya maçında takımı yalnız bırakmadı ve sahaya çıktı. Maçtan sonra hayli bitkin görünen tecrübeli oyuncu, direkt soluğu hastanede aldı. Oyuncunun dün sabah saatlerinde anca kendine geldiği, ardından milli takım kampına katılmak üzere Riva'nın yolunu tuttuğu kaydedildi.

İSMAİL'İ AĞLATTILAR

Fenerbahçe'de Alanya maçında Şener'in sakatlanmasıyla oyuna giren İsmail Köybaşı, maçın sonlarına doğru taraftarın tepkisini çekmiş ve yuhalanmıştı. Yuhalamaya tepki gösteren İsmail, tüm takım taraftarı selamlarken direkt soyunma odasının yolunu tuttu. Tecrübeli oyuncunun soyunma odasında gözyaşlarını tutamayarak ağladığı, kimseyle tek kelime etmeden stattan ayrıldığı ifade edildi.

Alanya,İsmail Köybaşı,Hasan Ali Kaldırım,Fenerbahçe

YORUMLAR (11)
1903: Git arkada ağla hadi bakiyim.
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DER DO: Beter Olsun! Antreman yapma doru dürüst, yan gel yat. Haksiz kazanc elde et. Sonra isliklayinca, git agla. Allah kimsenin yanina birakmaz Ismail Efendi!
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BJKLİ CANER: ne demişti bir abimizBeşiktaş taraftarı seni karşılıksız sevdi destek verdi. Şimdi ise gittiğin yerde oynadığın kadar adamsın. İyi oyna İsmail.
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  • FENERBAHCELİ CAN : Bitane Tinercide daha 2 gün önceki olayi unutup laga luga ediyor. Tineri acilen birakmaniz lazim. Daha 2 Gün önce bütün stad Baskaniniza küfür edip, stadi terk ettiniz. Ulan ne adamsiniz. Seytanin ta kendisisiniz!
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ÖLÜYÜ DİRİYİ: İsmail köybaşı fenere koy başı ne ağlıyon la al paranı yat bjk de yaptın gibi...
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