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İsmail Atlı Korkutelispor'dan, Antalyaspor alt yapısına transfer oldu

Korkuteli Belediyespor Kulübü, İsmail Atlı'yı, Antalyaspor alt yapısına gönderdi.

24.07.2019 16:25 İsmail Atlı Korkutelispor'dan, Antalyaspor alt yapısına transfer oldu
Korkuteli Belediyespor Kulübü, İsmail Atlı'yı, Antalyaspor alt yapısına gönderdi.

5 yıldır Korkuteli Belediyespor'un alt yapısında oynayan İsmail Atlı, Antalyaspor'un skout ekibinin radarına yakalandı. Bir sezondur izlenen İsmail Atlı, Korkuteli Belediyespor Kulübünden Antalyaspor Kulübünün alt yapısına transfer edildi.

Korkuteli Belediyespor kulübü başkanı Muharrem Yavuz, "Futbolun alt yapısında en önemli unsur sporcuların sağlık ve huzurlu bir ortamının olmasıdır. Kulüp olarak geçmişte Mehmet Uğurlu, Sacittin Şahin, Rüştü Rençber, Bayram Kutlu, Sabri Turgut sporcuları yetiştiren Korkuteli Belediyespor, şimdide Antalyaspor'a İsmail Atlı'yı gönderdi. Amacımız ilçedeki yetenekli sporcuları keşfederek futbola kazandırmak. İsmail Atlı'yı Antalyaspor Kulübü'nün altyapısına kazandırdığımız için mutluyuz. En büyük başarı hocalarımız Bayram Kutlu ve Hakan Vural'ındır. Başta ailesine, spora destek veren Korkuteli Belediye Başkanlarımıza Korkuteli Belediyespor da 2008' den beri görev alan başkan ve yönetim kurulu üyelerine ve her zaman bizleri destekleyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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