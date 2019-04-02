İsmail Aydın Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP AMASYA belediye başkan adayı İsmail Aydın oldu. DSP adayı İsmail Aydın, AMASYA belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? AMASYA belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP AMASYA belediye başkan adayı İsmail Aydın ile ilgili seçim sonuçları ve AMASYA belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP AMASYA belediye başkan adayı İsmail Aydın oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte AMASYA belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. AMASYA aday yarışı ve AMASYA seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

AMASYA Seçim Bilgileri

AMASYA belediyesi için toplam sandık sayısının 231 olduğu belirlendi.

AMASYA belediyesi için açılan sandık sayısının ise 230 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

AMASYA belediyesi için katılım oranının ise % 87,23 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

AMASYA toplam seçmen sayısının ise 74.272 olduğu belirlendi.

AMASYA belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 64.787 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP AMASYA Belediye Başkan Adayı İsmail Aydın Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP AMASYA belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Aydın, AMASYA yarışında % 0,10 oranında aldığı oy ile 5'nci oldu. İsmail Aydın toplamda 62 adet oy sayısına ulaştı.

DSP AMASYA belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.