İsmail Balaban: "Yeniden Altın Kemeri Kuşanmak İstiyorum"

13 Aralık 2018 Perşembe 10:30



13 Aralık 2018 Perşembe 10:30

TARİHİ Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2013 ve 2017 yıllarında başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, bu yıl kaybettiği altın kemeri gelecek yıl yeniden kuşanmak istediğini, bu hedef doğrultusunda antrenmanlara kaldığı yerden başladığını söyledi.Antalyalı başpehlivan İsmail Balaban, Red Bull sporcularının 2018 yılı değerlendirme toplantısı için bir araya geldiği Belek'teki bir otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Elmalı ilçesinin Akçay Mahallesi'nde dünyaya geldiğini, ikizi Turan ile küçük yaştan itibaren maddi imkanların yetersizliğinden bahçe işlerinde ailesine yardım ettiklerini anlatan İsmail Balaban, güreşe tesadüfen başladığını belirtti. İkiziyle sürekli tarlada çalıştıkları için fiziken güçlü olduklarını bundan dolayı yakın çevresindekilerin kendilerine güreşçi olmaları yönünde tavsiyede bulunduğunu anlattı.İKİNCİ GÜREŞİNDE İKİZİYLE FİNAL YAPTIBalaban, "Antalya bölgesinde yağlı güreş çok sevildiği için güreş yapan sporculara çok değer veriliyor. Biz de heves ettik ve güreşmeye başladık. İkinci güreşimizde ikizimle final yaptık. Herkes 'Bu çocuklar da nereden çıktı' diye düşündü ve şaşırdı. Bahçede çalışmanın verdiği kuvvet ve dayanıklılıkla bunu başardık. Güreş tekniğimiz yoktu ama kuvvetimizle rakiplerimizi yendik" diye konuştu.KIRKPINAR'DA İKİ ALTIN KEMERKöy şartlarında güreşte ilerleme mümkün olmadığı için Antalya'da profesyonel olarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Balaban, şunları söyledi:"Güreş, bizim köyden çıkmamız, kendimizi kurtarmamız için çıkış kapısıydı. Güreşte başarılı olmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Kendimize inandık. Bu işe baş koyduk. 'Başaracağız' dedik. Antalya'ya gelerek profesyonel olarak yapmaya başladık. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahip çıktı. Her boyda dereceler elde ederek ikizimle başpehlivanlığa yükseldik. Başpehlivanlıktaki ilk yılımda, yani 2013'de Kırkpınar'da altın kemeri kuşanmanın gururunu yaşadım. Aynı başarıyı 2017 yılında da tekrarladım."'YENİDEN ALTIN KEMERİ KUŞANMAYI HEDEFLİYORUM'Tarihi Kırkpınar'da bu yıl performansının önceki senelere göre daha iyi olmasına rağmen kazanamadığını anlatan Balaban, er meydanında kuranın önemine değindi. Çeyrek finalde Ali Gürbüz ile karşılaştığını hatırlatan Balaban, risk alıp maçı yorulmadan erken bitirmek isterken elendiğini söyledi. Sağlığı el verdiği sürece hayallerini gerçekleştirmek için çaba göstereceğini vurgulayan Balaban, "Hedefim tekrar altın kemeri kuşanmak. Bu hedefler doğrultusunda çalışmalara antrenmanlara kaldığımız yerden başladık. Hırslı, azimli, kararlı bir şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.Balaban, spor kariyerinin yanı sıra eğitimini de ihmal etmediğini ve ikizi ile yüksek lisans yaptığını anlattı. Hem spor hem de eğitiminde azimle çalışmalarını sürdürdüğüne değinen Balaban, ilerleyen yıllarda akademisyen olup tecrübelerini gençlerle paylaşmak istediğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİsmail Balaban'ın açıklamaları- Antalya