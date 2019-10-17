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Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı

2,5 aylık bebeğini, mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla hastaneye götüren kadının; çocuğunu ağladığı için boğduğu ortaya çıktı. Cani kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.10.2019 09:40

Konya'da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail Kaynak'ın annesi Fatma Kaynak (21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma Kaynak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 Ekim Cuma günü Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kaynak, otomobil kaporta tamir dükkanında çalışan 1 yıllık eşi Ahmet Kaynak'ı (29) arayarak 2,5 aylık bebekleri İsmail'in mama yedikten sonra nefessiz kaldığını, dudaklarının morardığını söyledi. Bunun üzerine otomobille eve gelen Ahmet Kaynak, eşiyle birlikte çocuğunu Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı muayenede İsmail bebeğin öldüğü belirlendi.

Doktorların şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine bebeğe otopsi yapıldı. Otopside bebeğin nefessiz kalması sonucu öldüğü ve yemek borusunda da mama kırıntıları olduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİ TAVIRLARI ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında salı günü akşam saatlerinde Özalkent Polis Merkezi'ne bir yakınıyla birlikte ifade vermeye giden Fatma Kaynak, aşırı stres yaşadı. Sürekli olarak tuvalete gitmek, dışarı çıkıp hava almak istediğini söyleyen Fatma Kaynak'ın durumundan şüphelenen polis, genç kadını çapraz sorguya aldı.

BEBEK AĞLAYINCA SUSTURMAK İSTEMİŞ

Fatma Kaynak, sorgusunda bebeğini öldürdüğünü gözyaşları içinde itiraf etti. Gözaltına alınıp Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Fatma Kaynak, İsmail bebek ağlayınca yüzüne yastık bastırıp boğduğunu söyledi. Kaynak, "Sabah emzirip, mama verdim. Çocuk minder üzerinde yatarken ağlamaya başladı. Yastığı yüzüne koydum ama bastırmadım. Daha sonra tekrar ağlayınca yüzüne tekrar yastığı koyup bastırdım. Bir süre sonra yanına gidip yastığı çektiğimde nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark ettim. Eşimi aradım ve beraber hastaneye götürdük" dedi.

"PSİKOLOJİM BOZUKTU, PİŞMANIM"

Olayı bir anlık sinirle yaptığını ileri süren Fatma Kaynak, "Psikolojim bozuktu. Pişmanım" diye konuştu. Bebek, Musalla Mezarlığı'na defnedilirken, Fatma Kaynak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mama yerken boğuldu denilen 2,5 aylık bebeği, annesinin boğduğu ortaya çıktı

3. Sayfa

Kaynak: DHA

YORUMLAR(4)
GÖKHAN SAKİ:CEZA EVLERİNDEKİ KADER MAHKUMU ABLALARIMI KARDEŞLERİMİ GÖREVE DAVET EDİYORUM. . .
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ADA:Senin gibi anne olmaz olsun cani pislik Rabbim sana bir daha anne olmayı nasip etmesin AMİN
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CORCİ:Kısasa kısas . . aynı şekilde son nefesini vermesi dileği ile. . herkes anne olamaz.
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M.ORHAN:ALLAH belanı versin
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