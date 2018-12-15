MHP Bartın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi Belediye Başkan Adayı İsmail Can Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Bartın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi Belediye Başkan adayını belirledi. Bartın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi Belediye Başkan adayı İsmail Can oldu. Peki, İsmail Can kimdir?

İSMAİL CAN KİMDİR?

İsmail Can,1971 yılında Kumluca'da dünyaya geldi. İlkokulu Kumluca'da, lise öğrenimini Bartın Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı.

SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ YAPTI

1993 yılında Kumluca Belediyesinde çalışmaya başladı. Ayrıca birçok sivil toplum kuruluşunda da görev alarak sendika temsilciliği, dernek başkanlığı, okul aile birliği başkanlığı yaptı.

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Uzun süre, Kumluca Esnaf Spor Kulübünde futbol oynadıktan sonra spor kulübü yöneticiliği ve futbol antrenörlüğü görevlerinde yer aldı. Kumluca Belediye Başkan adaylığı için 2013 yılında Kumluca Belediyesi'ndeki görevinden istifa etti. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçimlerinde Kumluca Belediye Başkanı seçildi. İsmail Can, evli ve üç çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Bartın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi Belediye Başkan adayı oldu.