İsmail Çevik Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP İZMİR TORBALI belediye başkan adayı olan İsmail Çevik isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. İZMİR TORBALI ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İsmail Çevik isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP İZMİR TORBALI adayı İsmail Çevik kimdir? BTP İZMİR TORBALI adayı İsmail Çevik yüzde kaç oy aldı?

İsmail Çevik Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP İZMİR TORBALI belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Çevik TORBALI ilçesinde % 0,18 oranında oy almıştır. TORBALI ilçesinde % 0,18 oranında oy olan İsmail Çevik adlı BTP adayı toplamda 192 adet oy sayısına ulaştı.

İZMİR TORBALI ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.