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İsmail Çipe 8 maçta forma giydi

Hes Kablo Kayserispor'un kalecisi İsmail Çipe sadece 8 maçta forma giydi.

05.04.2020 09:23 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:24
İsmail Çipe 8 maçta forma giydi
Hes Kablo Kayserispor 'un kalecisi İsmail Çipe sadece 8 maçta forma giydi.

Süper Lig Cemil Usta sezonunda mücadele eden Hes Kablo Kayserispor'un bu sezon başında Galatasaray 'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 1995 doğumlu kaleci İsmail Çipe, Süper Lig maçlarında 5, Türkiye Kupası maçlarında ise 3 kez forma giydi.

İsmail Çipe, görev aldığı 8 maçta kalesinde 21 gol gördü. İsmail Çipe ligde 1. ve 18. hafta maçında Alanyaspor, 17.hafta maçında Trabzonspor, 19.hafta maçında Ankaragücü ve 20.hafta maçında Galatasaray'a karşı görev aldı. İsmail Çipe bu maçlarda 17 gol gördü. 25 yaşındaki file bekçisi, Türkiye Kupası maçlarında ise Bayrampaşa, Manisa ve Fenerbahçe'ye karşı görev yaptı ve bu maçlarda kalesinde 4 gol gördü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Kupası, Kayserispor, Galatasaray, Hes Kablo, Spor
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