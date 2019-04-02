İsmail Dedeoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP BOLU MUDURNU belediye başkan adayı olan İsmail Dedeoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. BOLU MUDURNU ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İsmail Dedeoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP BOLU MUDURNU adayı İsmail Dedeoğlu kimdir? BTP BOLU MUDURNU adayı İsmail Dedeoğlu yüzde kaç oy aldı?

İsmail Dedeoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP BOLU MUDURNU belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Dedeoğlu MUDURNU ilçesinde % 0,33 oranında oy almıştır. MUDURNU ilçesinde % 0,33 oranında oy olan İsmail Dedeoğlu adlı BTP adayı toplamda 10 adet oy sayısına ulaştı.

BOLU MUDURNU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.