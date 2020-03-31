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İsmail Demir: Kampanyaya 10 milyon lira destek veriyoruz

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii ailesi olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

31.03.2020 15:57 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:57
İsmail Demir: Kampanyaya 10 milyon lira destek veriyoruz

SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayii ailesi olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira destek verdiklerini açıkladı.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, savunma sanayii ailesi olarak ilk etapta Askeri Elektronik Sanayii (Aselsan), Hava Elektronik Sanayi ( Havelsan ), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii  ( Tusaş ), Roketsan, Tusaş Motor Sanayii (TEI), Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) ve Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş. (SSTEK) firmalarımızla toplam 10 milyon TL destek veriyoruz. Savunma sanayii ailemizin bütün paydaşlarını ve çalışanlarımızı da bu kampanyaya davet ediyor, verdikleri ve verecekleri destekler için şimdiden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler: İsmail Demir, Havelsan, Tusaş, Güncel
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