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İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

BURSA'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

14.04.2020 09:21 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:21
İsmail Efe, kumbarasındaki parayı kampanyaya bağışladı

BURSA'da 10 yaşındaki İsmail Efe Okay, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Osmangazi İlçesi Mehmet Akif Mahallesi'nde yaşayan İsmail Efe Okay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına, kumbarasında biriktirdiği 200 lirayı bağışladı. Kampanyayı duyduktan sonra 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak kampanyaya katılmak istediğini belirten Okay, parasını gelen polis ekiplerine teslim etti. İsmail Efe'nin bu davranışından dolayı duygulanan polisler, küçük çocuğa teşekkür etti.

Bağışçıları görüp kendisinin de bu kampanyaya katılmaya karar verdiğini belirten Okay, "Biz bize yeteriz kampanyası için ben de bağış yapmak istedim. Bende kumbaramda biriktirdiğim parayı bağış yapmak için 155'i aradım. Babamla birlikte konuştuk. Bağış yapmak istediğimi söyledim. Polis abiler de parayı teslim almaya geldiler. Şu an 200 lira var kumbaramda. Paramın hepsini vermek istiyorum. Aslında ben başka bir şey için biriktiriyordum, ama herkes yardım yapınca ben de bağış yapmak istedim. Bence herkes kampanyaya katılmalı. Allah herkesi bu koronavirüsten korusun" dedi.

Oğlunun kampanyaya katılmasından dolayı çok memnun olduğunu ifade eden baba Bilal Okay (41), "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya oğlum katılmak istedi. Kumbarasında biriktirdiği parasını bağışlamak istedi. Birlikte polisi arayarak bağış yapmak istediğini iletti. Sağ olsun polislerimiz de geldi. Kampanyaya katıldığımız için çok memnunuz. Herkesi bu kampanyaya davet ediyorum." diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, İsmail Efe, Osmangazi, Polis, Güncel
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