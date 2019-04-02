İsmail Ercan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL belediye başkan adayı olan İsmail Ercan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan İsmail Ercan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL adayı İsmail Ercan kimdir? Bağımsız GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL adayı İsmail Ercan yüzde kaç oy aldı?

İsmail Ercan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Ercan ŞEHİTKAMİL ilçesinde % 0,21 oranında oy almıştır. ŞEHİTKAMİL ilçesinde % 0,21 oranında oy olan İsmail Ercan adlı Bağımsız adayı toplamda 700 adet oy sayısına ulaştı.

GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.