İsmail Erdem: "Aşık Veysel, Mustafa Kemal Mahalleleri'nin İmarlarını 3-4 Ay Gibi Kısa Sürede...

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AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, Ataşehirli kadınlarla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda konuşma yapan Başkan Erdem, "Aşık Veysel Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi'nin imarlarını 3-4 ay gibi kısa sürede çıkarırız" dedi.Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Ataşehir'de "Söz Kadınlarda" programında kadınlarla bir araya geldi. Ataşehirli kadınlar Örnek Mahallesi'nde gerçekleşen buluşmaya yoğun ilgi gösterdi."İmarları 3-4 ay gibi kısa sürede çıkarırız"Programda konuşan Erdem, "Aşık Veysel Mahallesi ve Mustafa Kemal Mahallesi'nin imarlarını 3-4 ay gibi kısa sürede çıkarırız. İmarla beraber yaşam standartlarınız yükselecek, binalarınız yenilenecek. İster kendiniz yapacaksınız, ister müteahhide vereceksiniz. Toplu dönüşüm yok, kentsel dönüşüm yok. Arsa sizin, tapu sizin. İmarı çıkardıktan sonra evinizi istediğiniz gibi tasarruf hakkına sahipsiniz. Düzgün yapılaşmayla şehir standardında bir mahalle olacak, yeşil alanlarınız olacak. Çocuk bahçeleri yapacağız. Sağlık ocağı eksik mahallelerimize aile sağlık merkezi yapacağız. Çocuklarımız için bilgi evi açacağız. Gençlerimiz için gençlik merkezleri açacağız. Kadınlarımız için meslek kursları açacağız. Spor salonları, yüzme havuzları yapacağız" dedi. "Söz Kadınlarda" programına katılan Ataşehirli kadınlar program sonrası Başkan İsmail Erdem ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - İSTANBUL