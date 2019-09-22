İsmail Erdem: Yenilen takımın yöneticilerinin hakemle uğraşmayı bir kenara bırakması lazım





"Kaybeden takımın eksikliklerini tamamlaması daha doğru"





"Federasyon olarak altyapıya yönelik UEFA ile birlikte çalıştığımız projemiz var"





"Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor maçına yaptığı başvurunun kararı gelecek hafta açıklanır"





"Ezeli rekabetin, dostluk içerisinde oynamasını ve hak edenin kazanmasını ümit ediyoruz"





"Hakemlerimiz bundan sonra daha iyi olacak"





"Arnavutluk karşılaşması, kritik maç"





Ercan ATA/ ROMA, (İtalya) - Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, "Yıllardır maalesef hakemlerimiz çok eleştiriliyor. Yanlış yapmaz, hata yapabilir mi? Yapabilir. Yeter ki kasıt olmasın. Ufak tefek eksiklikler geçmiş yıllarda olmuş olabilir ama hakemlerimizin iyi niyetinden hiç şüphemiz yok. Yenilen takımın yöneticilerinin hakemle uğraşmayı bir kenara itip kendi eksikliklerini tamamlaması daha doğru ama hakemlerimiz de gördüğünü çalabilmeli, iradeli olmalı ve saha içerişinde zaman kaybetmemelidir" dedi.





Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, Demirören Haber Ajansı'na gündeme dair özel açıklamalarda bulundu. Yeni bir federasyon ile beyaz sayfa açarak göreve başladıklarını söyleyen Erdem, "Sezonun daha henüz başındayız. Sükünet içerisinde, centilmenlik havası içerisinde maçların geçmesi hem futbolseverlerin hem de yüzbinlerce seyircimizin hak ve hukukunu koruyarak her kişi ve kurum kendi işine bakacak. Kendi sorumluluk alanı içerisinde en iyisini yapmaya gayret edecek. Türk futbolu, yukarı çıksın, marka değeri yükselsin istiyoruz. Özellikle de Avrupa'daki puan sıralamamızın da tehlikeye girmesiyle gelecek yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı kaybetmek üzereyiz, bunları konuşmak, bunların üzerinde durmak gerekiyor. Avrupa kupalarına katılan takımlarımıza da 2'nci maçlarında başarılar diliyoruz. İnşallah galibiyetlerle puanlar alır, 10'uncu sıradaki yerimizi koruyarak önümüzdeki yıllarda da Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım sağlarız. Federasyon olarak altyapıya yönelik UEFA ile birlikte çalıştığımız bir projemiz var, onu da yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Altyapılara, tesislere, yeni yeteneklerin üretilmesine yönelik bütün enerjimizi de istikbal için hazırlamak zorundayız. Günü kurtarmaya yönelik hareket etmiyoruz. Gelecek yıllar için altyapı konusunda biraz daha fedakarlık yapılarak yeni yeteneklerin çıkmasına kulüplerimizin gayret göstermesi gerekir" ifadelerini kullandı.





"AYTEMİZ ALANYASPOR-FENERBAHÇE MAÇININ KARARI GELECEK HAFTA AÇIKLANABİLİR"





Fenerbahçe'nin kural hatası ile ilgili itirazının gelecek hafta sonuçlanabileceğini ifade eden İsmail Erdem, "TFF resmi müracaatlarını yaptılar. MHK değerlendirecek, nihai kararı da TFF büyük ihtimalle gelecek hafta açıklamış olacak" diye konuştu.





"EZELİ REKABETİN, DOSTLUK İÇERİSİNDE OYNAMASINI VE HAK EDENİN KAZANMASINI ÜMİT EDİYORUZ"





Futbol dünyasındaki gerginliğin bitmesi gerektiğine vurgu yapan İsmail Erdem, DHA'ya yaptığı açıklamalarda gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için ise şunları söyledi:





"Her derbi, futbol tarihi için önemli. Galatasaray ve Fenerbahçe yüzyıllardır var olan kulüpler. İki takımın da güçlü bir geleneği ve altyapısı var. Ezeli rekabetin, dostluk içerisinde oynamasını ve hak edenin kazanmasını ümit ediyoruz. Şu anda var olan gerginliklerin gitmesi gerekir. Herkes kendi sorumluluk alanlarında kalarak Türk sporuna hizmet etmeyi kendimize görev edinmeliyiz"





"HAKEMLERİMİZ BUNDAN SONRA DAHA İYİ OLACAK"





Hakemlerin görevlerini en iyi şekilde yapmaya gayret gösterdiğini söyleyen Erdem, "Futbolun seyir zevkine mani olmak isteyenlere hakemlerimizin dur demesi lazım. Heyecan varsa, tempo varsa seyirci bundan zevk alıyor. Hem VAR hem de saha içerisindeki hakemlerimiz görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor. Bundan sonra daha iyi olacak. Gözden kaçan hadiseler olabilir. Maç içerisinde farklı sıkıntılar olabilir. Bunları fazla büyütmeden futbolu iyi oynamaya ve oynatmaya bakalım" şeklinde konuştu.





"ARNAVUTLUK KARŞILAŞMASI, KRİTİK MAÇ"





A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası yolundaki durumunu da değerlendiren İsmail Erdem, "Milli takımımız 11 Ekim'de Arnavutluk ile karşılaşacak. İzlanda kendi sahasında Fransa ile oynayacak. Bizler için final niteliğinde bir maç çünkü İzlanda'nın yenilmesi veya berabere bitmesi, bizim de galip gelmemiz halinde Avrupa Şampiyonası hedefinde yolumuz açılmış olacak. 11 Ekim'deki Arnavutluk karşılaşması, kritik maç. Ay-yıldızlı formayı giyen futbolcularımız, bunu geçmişte de en iyi şekilde gösterdiler. İnanıyoruz ki yüreklerini ortaya koyarak maçı kazanacaklar" açıklamasında bulundu.





GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:





-İsmail Erdem'in açıklamaları





-İsmail Erdem'in Görme Engelliler Milli Takım izlerken görüntüleri