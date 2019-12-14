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İsmail Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı anların videosu sosyal medyaya düştü

Ahmet Davutoğlu'nun partisinde en genç kurucular kurulu üyesi olan İsmail Günaçar'ın tanıtım toplantısında İstiklal Marşı'nı okumadığı anlara ilişkin video, sosyal medyada gündem oldu.

14.12.2019 13:08 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:15

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Bilkent Otel'de Gelecek Partisi'ni tanıttı. Partinin en genç kurucular kurulu üyesi olan İsmail Günaçar'ın sözleri gündem oldu.

"DİPLOMA" ÇIKIŞI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Günaçar, "Davutoğlu'nun Erdoğan'dan farkı sizce ne olacak?" sorusuna "Davutoğlu bilime önem veren birisi, en azından diploması var kendisinin. Bizim gençlerimize sahip çıkan ve dünyaca tanınan biri olduğu için bize liderlik yapabilecek birisi" şeklinde yanıt vermişti.

İSTİKLAL MARŞI'NI OKUMADI MI?

Yaptığı bu çıkışla eleştiri oklarının hedefi olan Günaçar, yaptığı açıklamada sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastetmediğini belirtse de kendisine yönelik tepkileri dindiremedi. Tartışmalar devam ederken Günaçar'ın partinin tanıtım toplantısında İstiklal Marşı'nı söylemediği iddiası gündeme geldi. Toplantıya ait anların olduğu videoda, Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı görülüyor.

İsmail Günaçar'ın İstiklal Marşı'nı okumadığı anların videosu sosyal medyaya düştü

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, AK Parti, Politika, Güncel


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