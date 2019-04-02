İsmail Hakkı Akçin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KIRIKKALE KESKİN belediye başkan adayı olan İsmail Hakkı Akçin isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. KIRIKKALE KESKİN ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İsmail Hakkı Akçin isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP KIRIKKALE KESKİN adayı İsmail Hakkı Akçin kimdir? BTP KIRIKKALE KESKİN adayı İsmail Hakkı Akçin yüzde kaç oy aldı?

İsmail Hakkı Akçin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KIRIKKALE KESKİN belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Hakkı Akçin KESKİN ilçesinde % 0,08 oranında oy almıştır. KESKİN ilçesinde % 0,08 oranında oy olan İsmail Hakkı Akçin adlı BTP adayı toplamda 4 adet oy sayısına ulaştı.

KIRIKKALE KESKİN ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.