İsmail Hakkı Bektaş Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP YOZGAT SARIKAYA belediye başkan adayı olan İsmail Hakkı Bektaş isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. YOZGAT SARIKAYA ilçesinde toplam 5 aday ile yarışan İsmail Hakkı Bektaş isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP YOZGAT SARIKAYA adayı İsmail Hakkı Bektaş kimdir? BTP YOZGAT SARIKAYA adayı İsmail Hakkı Bektaş yüzde kaç oy aldı?

İsmail Hakkı Bektaş Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP YOZGAT SARIKAYA belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Hakkı Bektaş SARIKAYA ilçesinde % 0,15 oranında oy almıştır. SARIKAYA ilçesinde % 0,15 oranında oy olan İsmail Hakkı Bektaş adlı BTP adayı toplamda 14 adet oy sayısına ulaştı.

YOZGAT SARIKAYA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.