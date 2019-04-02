İsmail Hakkı Çapoğlu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP SAKARYA PAMUKOVA belediye başkan adayı olan İsmail Hakkı Çapoğlu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan İsmail Hakkı Çapoğlu isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP SAKARYA PAMUKOVA adayı İsmail Hakkı Çapoğlu kimdir? BTP SAKARYA PAMUKOVA adayı İsmail Hakkı Çapoğlu yüzde kaç oy aldı?

İsmail Hakkı Çapoğlu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP SAKARYA PAMUKOVA belediye başkan adayı olarak gösterilen İsmail Hakkı Çapoğlu PAMUKOVA ilçesinde % 0,25 oranında oy almıştır. PAMUKOVA ilçesinde % 0,25 oranında oy olan İsmail Hakkı Çapoğlu adlı BTP adayı toplamda 47 adet oy sayısına ulaştı.

SAKARYA PAMUKOVA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.